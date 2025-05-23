Роспотребнадзор оценил состояние Черноморского побережья

Специалисты проводят мониторинг питьевой воды, атмосферного воздуха, выловленной рыбы и морепродуктов, морской воды, песка и гальки.

На сегодняшний день проведено более 110 тысяч исследований.

На побережье Краснодарского края от Новороссийска до Сочи никаких отклонений и нарушений по всем исследуемым показателям нет.

На территории Республики Крым и города Севастополь все показатели соответствуют нормам.

Территории Анапы и Темрюкского района Краснодарского края остаются в зоне высокого риска. На каждом пляже еженедельно отбираются пробы для исследования.

80 детских лагерей на Черноморском побережье получили санитарно-эпидемиологические заключения для работы. В Анапе детские лагеря будут работать, но без использования пляжей.

Продолжается контроль и за рыбной продукцией в Черном море. Исследовано уже более 100 тысяч тонн, несоответствий не выявлено.

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