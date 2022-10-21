Аксенов объявил в приграничных городах Крыма «желтый» уровень террористической опасности

В Крыму объявлен «желтый» уровень террористической опасности в ряде городов. Он будет действовать с 20:00 23 октября до 20:00 7 ноября 2022 года. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

«Желтый» уровень террористической опасности вводится:

• на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов;

• на объектах Минтранспорта, ЖКХ, Минздрава, Минтоплива и энергетики, Минпрома, Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации.

Соответствующие силовые структуры, правоохранительные органы, республиканские и муниципальные органы власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности Крыма, его жителей и гостей, заверил глава Республики

«Ситуация на территории региона полностью контролируется», — подчеркнул Аксенов.

Ольга Сурикова