Город встал: после новой развязки на Меньшикова невозможно добраться до центра

Хотели как лучше, а водители теперь в полном возмущении. Уже не от одного автовладельца «Севкор» слышит негодование по поводу того, что в центр вечером с Меньшикова доехать крайне сложно.

«Из-за новой схемы на Меньшикова теперь стоит и кольцо на площади 50-летия. Машины с Гагарина не могут заехать на кольцо, так как надо пропустить всех, кто на кольце, а там огромная пробка», — поделился с «Севкор» житель Севастополя.

Получается, нововведение, которое по идее должно было быть в помощь водителям, только усложнило им жизнь.

Напомним, ранее сообщалось, что на пересечении улиц Руднева, Вакуленчука и Меньшикова идут ремонтные работы и будет изменена схема движения.

Ключевое нововведение – это возможность поворачивать налево с улицы Руднева к «Муссону» по зеленому сигналу отдельного светофора, минуя развязку.

Все пешеходные переходы, расположенные на развязке, будут регулироваться светофором.

При подъеме от площади 50-летия СССР будет предоставлено преимущественное право проезда перекрестка водителям, двигающимся со стороны улицы Руднева.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер