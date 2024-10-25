Кому помешали каменные сферы на Воронина?

В Севастополе вновь произошел акт вандализма: каменная сфера на парапете улицы Воронина была повреждена. Архитектурная форма раскололась на две части, рядом с ней появились деструктивные надписи и рисунки, а на самом шаре заметны следы от ударов.

Это место, находящееся в оживленном районе, привлекает множество прохожих, и подобные действия вызывают общественное недовольство.

Напомним, что каменные шары стали объектом вандализма и ранее. В ходе масштабной реконструкции улицы Большой Морской они были восстановлены, однако, как показывает практика, это не уберегло их от дальнейших повреждений. В 2021 году также были затронуты другие декоративные элементы, расположенные ниже, передает телеканал «Первый Севастопольский».

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Кристина Ветер