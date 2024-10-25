Есть такое место: напитаться энергией на Таш-Джаргане

Удивительно, но рядом с городом, где жизнь кипит, есть уединенное место, которое уникально своей атмосферой.

Урочище Таш-Джарган, расположенное недалеко от Симферополя, является настоящим природным сокровищем, где вековые традиции и богатая история переплетаются с удивительными природными ландшафтами.

Это место, несмотря на близость к крупному городу, сохранило свою первозданную красоту и экологическую чистоту, что делает его особенно привлекательным для любителей природы и активного отдыха.

Вездесущие эзотерики знают, где восполнить тело энергией и Таш-Джарган как раз таким местом и является.

Оно не требует суеты. Здесь можно неспешно гулять, заниматься йогой, наблюдать за бурной жизнью насекомых, а если повезет и Таш-Джарган примет вас, обязательно мимо пролетит орел.

Как добраться до Таш-Джаргана?

На автомобиле: Если у вас есть собственный транспорт, путь к урочищу будет наиболее удобным. Следуйте по трассе из Симферополя в сторону сел Левадки и Фонтаны. Дорога, как правило, хорошая, и вы сможете насладиться живописными пейзажами, проезжая мимо гор и лесов.

Пеший маршрут: Если вы находитесь в окрестностях или решили устроить небольшой поход, вы можете добраться до Таш-Джаргана пешком. Это позволит вам полностью погрузиться в атмосферу природы, исследуя красивые тропы и наслаждаясь свежим воздухом.

Есть в окрестностях урочища интересное место – пещера Дырявая – так ее называют в народе.

Существует одна традиция — чтобы деньги не вылетали в трубу, следует посмотреть, находясь в гроте, через дыру на небо и мысленно пожелать богатства. По дороге домой надо совершить какое-нибудь доброе дело – накормить бездомное животное, купить что-нибудь у бабушек, продающих вдоль дороги свой товар или дать милостыню. Говорят, начнет везти с деньгами.

Координаты: 45.0147° N, 34.0700° E

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