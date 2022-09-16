В Севастополе любители бесплатно выбросить строительный мусор попали впросак

В Севастополе на «горячем» — при попытке скинуть крупногабаритный строительный мусор в контейнер поймали двух мужчин. Их действия заснял глава Ленинского муниципального округа Максим Мишин, чье видео в своем Telegram разместил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Мужчины сначала растерялись и не смогли сказать, где они проживают. После объяснений Мишина о том, что для такого мусора они обязаны были заказать отдельно и оплатить машину, нарушители сели в свой автомобиль и поспешно уехали.

Но глава муниципалитета подчеркнул, что это не избавит их от наказания.

Также эту ситуацию у себя в Telegram прокомментировал глава горхоза Евгений Горлов. Он констатировал, что данные случаи в Севастополе не редкость и «лодки» постоянно переполнены именно из-за сбрасывания в них крупногабаритного строительного мусора.

Горлов также пообещал, что данные граждане будут привлечены к ответственности.

«Сейчас мы проводим мероприятия по привлечению этих граждан к административной ответственности, обратились в полицию. Полиция по статье 8.2 КоАП РФ оштрафует их, мы в свою очередь посчитаем ущерб, который был нанесен данными товарищами», – сказал главный коммунальщик города.

Также он обещал выследить, кто сбрасывает мусор на стихийной свалке на Героев Сталинграда, 60.

Ольга Сурикова