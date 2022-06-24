На Вакуленчука столкнулись грузовик и Mercedes

Есть пострадавшие

В Севастополе на улице Вакуленчука 23 июня около 15:30 произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

«Предварительно установлено, что около 15:30 на улице Вакуленчука водитель грузового автомобиля «Shacman» 1973 г.р., двигаясь со стороны улицы Руднева, на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не уступил дорогу легковому автомобилю «Mercedes», под управлением мужчины 1986 г.р., двигавшегося во встречном направлении, что привело к столкновению», — сообщает руководитель пресс-службы УМВД России по Севастополю Жанна Марголина.

В результате ДТП водитель «Mercedes», а также сидевшая на переднем сидении пассажирка получили травмы. Женщина доставлена в больницу.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия.

Напомним, на автодороге Ялта-Севастополь вблизи поселка Мисхор произошло трагическое ДТП с участием четырех автомобилей, в котором погибла водитель малолитражки.

Ольга Сурикова