Зеленский предложил первый шаг к завершению конфликта с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что прекращение атак на объекты энергетической инфраструктуры могло бы стать первым шагом к завершению активных боевых действий. По его мнению, это стало бы сигналом, что «Россия, возможно, готова прекратить войну».

«Может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами — мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», — сказал Зеленский Financial Times.

Прекращение Россией ударов по энергетическим объектам может привести к мирным переговорам, добавил Зеленский.

Ольга Сурикова

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