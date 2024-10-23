Часть Севастополя осталась без воды

В «Водоканале Севастополя» сообщили, что в связи с аварийными работами на сетях горводопровода 23 октября 2024 года подача воды c 10:00 до 15:00 (ориентировочно) производиться не будет в район улиц:

г. Инкерман

посёлки: Водоканальский, Октябрь, Горный, ГРЭС, Дергачи

ул. Владимира Шевалёва, Колодкина, Б. Шейнина, Отрадная, Лабораторное шоссе, Шабалина, Молочная, Вакуленчука 29-53, Курганная, улица Гранатная, Жидилова, Зеленогорская, Чернореченская.

С пониженным давлением:

ул. Курганная, Матюшенко, Кожанова, Пирогова, Гоголя, Льва Толстого, Генерала Острякова 1-17,36; Хрусталева, Гидрографическая, Токарева, Короленко, Коробкова, Лобанова, Якова Иванова, Нины Ониловой, Гранатная, ТСН в районе ул. Жидилова, и ТСН в р-не Лабораторного Шоссе.

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