В Херсоне обстрелян буксир с мирными жителями

Неизвестными обстрелян из стрелкового оружия буксир с мирными жителями при эвакуации из Херсона на левый берег Днепра. Об этом сообщается в экстренных службах региона.

«Буксир РБТ-1 «Ридса», перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голая Пристань был обстрелян со стороны набережной из стрелкового оружия неустановленными вооруженными людьми», — говорится в сообщении экстренных служб.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в Херсоне приняли решение о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра.

Ольга Сурикова