В Симферополе горел ТЦ «Лоцман»

В Симферополе вечером 30 июля загорелся торговый центр «Лоцман».
Предварительно, загорелась детская комната во время проведения в ней сварочных работ. Возгорание началось на третьем этаже.
Огонь охватил 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля.
Привлечена общая группировка от РСЧС 112 человек и 41 единица техники.
Обошлось без погибших и пострадавших.
В соцсетях благодарят мужчину по имени Андрей, который просто вышел на пробежку и стал одним из первых очевидцев пожара. Он помогал сотрудниками охраны ТЦ выводить людей из супермаркета и со второго этажа задания. А затем намочил свои вещи, поднялся выше, где было само задымление, чтобы помочь людям. В итоге он вывел 30 человек.
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Ольга Сурикова