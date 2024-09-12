Главой Республики Крым снова становится Сергей Аксенов

Депутаты Государственного совета Крыма избрали главу Республики. По решению крымского парламента им стал Сергей Аксенов, который возглавляет регион с 2014 года.

«Наш долг – продолжить дело возрождения и модернизации Крыма, начатое в 2014 году, выполнить все задачи, поставленные перед нами Президентом и крымчанами. Наша республика должна стать передовым, процветающим, комфортным регионом нашей страны, центром притяжения для всей России и Русского мира. Это стратегическая цель», — написал Сергей Аксенов у себя в телеграм-канале.

Также депутаты Государственного Совета Республики Крым III созыва на первой сессии 12 сентября 2024 года единогласно избрали председателем крымского парламента Владимира Константинова, возглавлявшего до этого высший законодательный орган региона первого и второго созывов.