Кинотеатр «Родина» в Балаклаве начнут реставрировать

Работы проведут за частные средства нового собственника.

«Реставрация кинотеатра обойдется в сотни миллионов рублей, но это будут не бюджетные, а частные средства нового собственника. Для нового владельца этот проект — социальный. Восстановление кинотеатра — дорогостоящий и сложный проект: статус объекта культурного наследия диктует жесткие правила реставрации. Здание будут приводить к историческому виду начала ХХ века. Срок окупаемости проекта превышает 50 лет», — отметил губернатор Михаил Развожаев.

Напомним, что севастопольцы забили тревогу, когда кинотеатр «Родина» был продан частной фирме ООО «Порт Ламос» в марте 2024 года. Объект культурного наследия регионального значения был переименован в «Монпепос».

Уникальный кинотеатр уже почти 30 лет стоит заброшенным. Здание строили в 1910-1914 году в стиле раннего модерна, после войны кинотеатр обрел название «Родина». В 1950 году к существующему зданию пристроили летний кинотеатр с колоннадой, и он еще долго был любимым местом отдыха у жителей и Балаклавы и туристов. Но в 1995 году объект закрыли — к этому времени он уже был в аварийном состоянии.

Заявление на выдачу разрешения на проведение противоаварийных работ уже подано в управление охраны объектов культурного наследия.

Работы будет производить специалисты реставрационно-производственного объединения «Тавр», у компании есть лицензия для работ на объектах культурного наследия. Это же предприятие сейчас успешно ведет в Балаклаве реставрацию «Водолечебницы К.С. Гинали».

Сотрудники предприятия уже провели на территории кинотеатра субботник, собрали весь мусор, стекла, покрышки, которые здесь долго копились. Противоаварийные работы начнутся в ближайшее время.

Севастопольцам обещают, что после реставрации «Родина» останется кинотеатром.

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Анна Левина