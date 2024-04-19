Севастополец может сесть в тюрьму из-за обуви

В Севастополе случился курьёзный инцидент с участием обуви. Как оказалось, даже за продажу туфель без специальных меток можно сесть… буквально! Полиция города ведёт расследование уголовного дела против 38-летнего предпринимателя из Симферополя, который решил нарушить закон, реализуя немаркированную обувь.

Бдительные сотрудники отдела дознания ОМВД по Гагаринскому району выявили, что наш герой завёз в Севастополь целую кучу нелегальных лодочек и сапог — всего более 800 пар на сумму около 4,5 миллиона рублей. Соблазн был велик, но контроль строг!

Обыски, проведённые сотрудниками УЭБиПК, привели к изъятию этой модной, но незаконной продукции. Теперь предпринимателю грозит до трёх лет «модного» отдыха за решёткой.

Напомним, в Севастополе автослесарь своровал машину, выпил и теперь может сесть в тюрьму.