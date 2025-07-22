Генерал ВСУ вышел на связь с родителями после известий о тяжёлом состоянии своего отца. Его 86-летний отец Станислав Прокофьевич с апреля этого года борется с заболеванием головного мозга.

В родном Владимире, где жила семья, врачи не смогли помочь и главком ВСУ отправил родителей в Московский регион на лечение и реабилитацию. Сырский-старший восстанавливается в отдельной палате, где живёт вместе с супругой, которая сопровождает его. Месяц лечения отца главкому ВСУ обошёлся в 1 миллион рублей — примерно столько он и перевёл в Россию, выяснил SHOT.

Напомним, родители и родственники главкома ВСУ Сырского живут в России и занимают патриотическую позицию.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города