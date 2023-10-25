Над Камышовым шоссе появился еще один надземный переход

На Камышовом шоссе завершаются работы по строительству трех надземных пешеходных переходов. На двух из них уже установлены пролетные строения. Длина одного такого надземного пешеходного моста — 36 метров, а его вес — 48 тонн.

Планируется, что каждый надземный пешеходный переход будет оборудован двумя лифтами для маломобильных групп населения, также обещают установить видеонаблюдение.

Монтаж последнего пролетного строения надземного пешеходного перехода запланирован на середину ноября.

Завершить работы по строительству всех надземных пешеходных переходов на Камышовом шоссе планируется в конце 2023 года.

Ольга Сурикова