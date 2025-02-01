Глава Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти сотрудницы в парке львов «Тайган»

Напомним, что 16 октября 2024 года в парке львов «Тайган» произошел несчастный случай: сотрудница, проработавшая 18 лет, была смертельно атакована тремя львами.

Во время уборки, она не закрыла засов двери клетки, что и привело к трагедии.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по факту нарушений охраны труда.

Супруг Леокадии Переваловой не согласен с результатами установления обстоятельств ее гибели и опротестовал результаты расследования.

«Мужчина высказывает предположение о несоблюдении в учреждении правил охраны труда, а также отмечает неполноту расследования», – говорится в сообщении информационного центра СК.