С 2025 года студентки получат декретные пособия до 90 тысяч рублей

Студентки и аспирантки, которые учатся на очной форме С 2025 года, смогут получать декретные пособия до 90 тысяч рублей.

Это заявила Светлана Бессараб, член комитета Госдумы. Она сказала, что сейчас пособия для студенток невысокие и зависят от их стипендий.

Бессараб добавила, что весной в Госдуму будет представлен законопроект о повышении пособий, который подготовили по поручению президента России Владимира Путина. Новые выплаты будут рассчитываться на основе прожиточного минимума, который самый высокий среди всех. Пособие может быть около 90 тысяч рублей или даже больше.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер