На проспекте Победы целый подъезд десятиэтажки два месяца живет без крыши

Почти два месяца с момента «шторма века» 26-27 декабря жители двух квартир на последнем этаже десятиэтажки на проспекте Победы 2Б живут в нечеловеческих условиях.

Дело в том, что во время шторма с их дома сорвало крышу. Теперь квартиры на последнем этаже затапливает, а температура в них опустилась до 14 градусов тепла при работающих на полную мощность газовых котлах.

«Общая площадь уничтоженной кровли составила порядка 100 метров квадратных, а поврежденной — около 200 метров квадратных. То есть над всем первым подъездом вообще нет кровли. Профнастил улетел, чуть даже прохожего не прибило этим профнастилом. Гидроизоляция, теплоизоляция отсутствуют, в результате вода поступает в квартиры на 10-м этаже», — рассказала «Севкору» жительница одной из квартир на последнем этаже Наталья.

Управляющая компания ООО «Район», в ведении которой находится многоэтажка, осуществила фото- и видеофиксацию повреждений, произвела оценку ущерба, который составил порядка 3 млн рублей.

Далее управляющая компания обратилась в правительство, которое и должно профинансировать работы по замену кровли.

Сотрудники ООО «Район» провели и работы по временной гидроизоляции поврежденной кровли, но они оказались неэффективны.

«В нескольких местах были закреплены оторванные листы профнастила кровли, а вместо уничтоженной кровли был установлен временный настил из гидроизоляционной пленки, но эта пленка не спасает ни от дождя, ни от снега, вода как поступала в квартиры, так и поступает. Ежедневно мы в объеме 90 л выносим воду из квартир», — говорит Наталья.

Примечательно, что благодаря тому, что жильцы двух квартир последнего этажа воду собирают, она не спускается на следующие этажи, а вот в третьей квартире никто не живет и там вода уже дошла до третьего этажа.

«У нас в комнате, где мы находимся непосредственно, в течение двух месяцев капает вода. Из натяжного потолка выкрутили потолочный светильник и по канату вода стекает в тазик. Теперь у нас уже закапала на кухне вода. Выпал снег, температура в квартире опустилась до 14 градусов. С нами живет несовершеннолетний ребенок», — возмущена наша собеседница.

В ожидании обещанного управляющей компанией ремонта кровли жильцы впустую обивают пороги властных кабинетов.

«Мы ходили на прием в Госжилнадзор к Илье Полтавскому. Он сказал, что 9 января должна была приехать комиссия с проверкой, накладывать штрафные санкции на управляющую компанию, потому что она так течь в квартиры и не устранила. Но комиссия не приехала. Ходим кругами, ничего добиться не можем, нам конкретных действий не предлагают», — говорит Наталья.

Обращались и в департамент городского хозяйства.

В ответе департамента указано, что «заявленная сумма ущерба, предоставленная ООО УК «Район» в адрес Департамента городского хозяйства города Севастополя, учтена в предельном объеме запрашиваемых бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

Но никаких конкретных сроков, когда будут выделены средства и когда начнутся ремонтные работы, никто не называет.

Более того, управляющая компания не предпринимает никаких мер, чтобы устранить течь в квартирах, обеспечив временную гидроизоляцию крыши.

Дарья Тимофеева