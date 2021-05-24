В Севастополе автобус сбил пешехода

ДТП на пешеходном переходе

Сегодня днем, 24 мая, на пешеходном переходе на улице Дмитрия Ульянова автобусом был сбит молодой мужчина. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что ДТП произошло в 10.48.

В комментариях под постом в соцсети об аварии участники обсуждения написали, что водитель сразу же вышел к пострадавшему парню.

«В это время смотрела по телику камеры. Парень шел (видно выпивший), т.к. шатался и руками размахивал. Начал переходить дорогу, а тут автобус. Да водитель сразу выбежал! И люди сразу стали собираться. А все видела женщина, идущая с ребенком, вот она и давала показания. Это видел и слышал мой сын. Приехала скорая», – рассказала в комментариях в группе «Черный список Севастополя» Елена Темникова.

В комментариях нашему изданию заместитель начальника пресс-службы УМВД России по г. Севастополю Мария Нажа сообщила, что пешеход получил травмы и без сознания госпитализирован в медицинское учреждение.

«24.05 в 10 часов 45 минут водитель 1992 г.р. управляя автобусом «ПАЗ» двигался по пр. Юрия Гагарина в направлении пл. 50-летия СССР. Напротив дома №3 по ул. Шостака произвёл наезд на пешехода-мужчину, который переходил проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемом пешеходному переходу справа налево», – рассказали в МВД подробности аварии.

Состояние опьянения у водителя автобуса не установлено, добавили в ведомстве.

Напомним, в Севастополе на перекрёстке улиц Супруна и Олега Кошевого на пешеходном переходе автомобиль сбил молодого человека.

Ольга Сурикова