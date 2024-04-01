Как в Севастополе попасть в первый класс

С 1 апреля в Севастополе стартовал прием в первый класс, он пройдет в два этапа. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

С 1 апреля по 30 июня заявление могут подать родители детей, которые живут на закреплённой за школой территории, а также детей из льготных категорий;

С 6 июля до заполнения свободных мест (максимум — до 5 сентября) — родители тех детей, которые хотят отдать учиться в школу не из своего района.

Подать заявление можно тремя способами: лично в школе, через Госуслуги, почтой России (заказным письмом с уведомлением).

По словам губернатора, пока что самым популярным инструментом для подачи документов стали Госуслуги: из почти 1000 заявлений 95% поступили именно через этот сервис.

Пока сложно спрогнозировать, сколько первоклассников у будет в этом году. Ожидается примерно на уровне прошлого года — около 6 тысяч школьников.

«В любом случае, мы готовы — напомню, что совсем недавно в самом крупном нашем Гагаринском районе мы открыли два новых корпуса начальной школы, добавив, таким образом, дополнительные места для малышей», — резюмировал градоначальник.