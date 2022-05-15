В Севастополе умер один пациент от коронавируса за сутки

Пожилой человек

В Севастополе по состоянию на утро 15 мая зарегистрировано 28 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умер 1 человек в возрасте 73 лет.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 23 человека. Выписаны 9 пациентов. На данный момент в больницах находится 170 пациентов, из них 85 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 187 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 83 915 человек, выздоровели 81 319.