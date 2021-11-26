Глава Крыма Сергей Аксенов отмечает День рождения

Глава республики Крым Сергей Аксенов сегодня, 26 ноября, отмечает свой День рождения.
Глава Крыма принимает поздравления от политиков, общественных деятелей и даже из космоса.
Так, прямо с борта МКС Аксенова поздравил космонавт, уроженец Севастополя Антон Шкаплеров: «Уважаемый Сергей Валерьевич, находясь на борту МКС, хочу поздравить вас с Днем рождения, пожелать крепкого космического здоровья, долгих лет плодотворной жизни на благо нашего Крыма, на благо Великой России, терпения и сил в вашем ратном труде! Счастья в личной жизни и самое главное – мирного неба над головой!»
Не забыли про День рождения главы Крыма и в Севастополе. Так, Аксенова поздравил вице-спикер заксобрания Илья Журавлев.
«Лично знаком с Сергеем Валерьевичем, знаю его как человека, который искренне болеет за родной регион, вкладывает в его развитие все силы. Сергей Валерьевич отличный управленец, отдает полностью себя работе, предан нашей стране и региону, — написал в своих соцсетях Журавлев. — В этот день хочу пожелать здоровья, чтобы хватало сил на многие запланированные дела. Высоких политических достижений и целей. Отсутствия препятствий на пути. Добрых и верных товарищей, единомышленников, друзей в окружении, а также поддержки со стороны близких».
А вот спикер севастопольского парламента Владимир Немцев, оба депутата Госдумы от Севастополя Татьяна Лобач и Дмитрий Белик, а также сенаторы Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин к моменту выхода публикации еще не разместили поздравления главе Крыма.
Дарья Тимофеева
Фото: соцсети Сергея Аксенова