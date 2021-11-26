В заксобрании разбираются с законностью строительства многоэтажки в центре Севастополя

Во время выездного совещания комитета по градостроительству и земельным вопросам заксобрания Севастополя депутаты и представители правительства Севастополя рассмотрели вопрос законности строительства многоэтажного дома на улице Нефедова

Поводом для проведения проверки стали неоднократные обращения жителей близлежащих домов в адрес членов комитета с просьбой помочь остановить стройку, ведущеюся с 2018 года, по их мнению, с нарушениями.

Возведение двух трехэтажных домов началось после смерти прежних хозяев, дочь которых решила улучшить свои жилищные условия.

«В июне 2018 года умерла хозяйка этого дома. Никаких проблем с ними до этого не было. После смерти матери начались вот эти проблемы» — рассказывает Вера Григорьевна, жительница дома, вплотную прилегающего к стройке.

По мнению Веры Григорьевны, строительство угрожает не только ее дому, к которому новые строения возводят практически впритык, но и близлежащим домам, поскольку при строительстве была произведена значительная выемка грунта для котлована, что, по ее мнению, приводит к сползанию склона, на котором стоят дома соседей.

Также, по мнению жителей, размеры новых зданий указывают на то, что это будет не жилой дом, а очередная минигостиница.

Интересно, что собственники возводимых домов не только не согласны с мнением соседей, но и заняли активную позицию. В 2018 году ими была проведена процедура межевания, которая определила, что стена близлежащего дома, в котором проживает семья пенсионеров, является их собственностью, в связи с чем подали иск о его сносе.

Представители Севстройнадзора и департамента городского хозяйства рассказали, что у застройщиков есть решение суда, позволяющее им продолжить стройку, а также пояснили, что их ведомства с 2019 года неоднократно пытались провести проверки законности возведения и соответствия градостроительным нормам, но не могли получить доступ на стройплощадку.

Тем не менее, совсем недавно Севстройнадзору и департаменту городского хозяйства удалось провести надзорные мероприятия, результаты которых сегодня, 24 ноября, рассмотрят на комиссии по пресечению самовольного строительства на территории Севастополя.

Депутат заксобрания от ЛДПР Андрей Куринов, в чей адрес также обращались жители улицы Нефедова, рассказал, что материалы выездного совещания комитета будут направлены на рассмотрение в департамент городского хозяйства.

«Всю необходимую информацию о данной стройке, в том числе по результатам сегодняшнего выезда мы направим соответствующим органам. Межведомственная комиссия приняла решение обратиться в суд с иском о сносе трехэтажного дома. Окончательное решение примет суд» — отметил Куринов.

Депутат заксобрания от ЛДПР Артем Гордиенко, к которому также обратились жильцы, прокомментировал, что благодаря слаженной и оперативной работе дело сдвинулось с мертвой точки.

Фото:Анастасия Ильина

Дмитрий Островский