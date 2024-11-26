Генпрокуратура и ФАС проверят взлетевшие цены на картофель.

С просьбой в Генпрокуратуру и ФАС обратился зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Депутат напомнил, что овощ относится к категории социально значимых, однако подорожал с начала года на 74%.

«В мой адрес обращаются избиратели, которые не понимают причин резкого подорожания картофеля. По официальным данным Росстата, с начала года цена на этот овощ выросла на 74%. При этом в России сегодня нет ни его дефицита, ни ажиотажного спроса на него. Почему же такие «накрутки» в рознице? Если в опте картофель стоит от 10 рублей, то в магазинах цена в четыре-пять раз выше», — цитируют «Известия» Выборного.

По словам депутата, в некоторых магазинах картофель продается уже от 85 рублей, хотя в прошлом году торговые сети обязались держать наценку на такие товары в районе 5%.

Напомним, в Севастополе, как и во всей России, выросли цены на масло.

Ольга Сурикова

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