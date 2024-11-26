В Севастополе на центральном холме появился дом для котиков

Двухэтажный домик для уличных котов построили сотрудники Избирательной комиссии Севастополя.

Дом получился крепким и теплым — настоящий КОТтедж! Высотой он почти полтора метра, двухэтажный, с шестью отсеками. Размеры каждой комнаты 40*40*40 см, рассказали на официальном канале комиссии. Для каркаса выбрали дерево, для крыши – мягкую черепицу. «Здание» утеплили пенопластом.

Постройку установили в одном из севастопольских дворов на Центральной горке, которую издавна облюбовали котейки.

Ольга Сурикова

Фото: Севгоризбирком

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