Илья Журавлев в составе делегации Севастополя принимает участие в торжествах в Санкт-Петербурге

Северная столица России – город Санкт-Петербург отмечает 318-ю годовщину со Дня основания
Вместе делегацией Законодательного Собрания Севастополя в торжественных мероприятиях, приуроченных к знаменательной дате, принимает участие и вице-спикер Илья Журавлёв
«Севастополь и Санкт-Петербург связаны исторически и культурно. Если Санкт-Петербург стал северо-западным форпостом Российской империи, то Севастополь — южным.
Основание Санкт-Петербурга и Севастополя стали важными вехами в становлении военного и геополитического могущества России. В годы Великой Отечественной войны защитники Санкт-Петербурга и Севастополя продемонстрировали непревзойденное мужество и стойкость, оборона наших городов надолго остановила продвижение вражеской армии, аккумулировав значительные силы врага», — прокомментировал вице-спикер Илья Журавлев.
А также сделал акцент на том, что весь мир восхищается мужеством не только защитников, но и жителей блокадного Ленинграда, на долю которых выпали страшные, ни с чем не сравнимые испытания. Ни один город нашей страны не пережил такой ад как Ленинград.
В Санкт-Петербурге расположены одни из престижнейших военно-морских училищ нашей страны, которые традиционно стали кузницей кадров для Черноморского флота.
В ноябре 2016 года здесь в Мариинском дворце было подписано соглашение о сотрудничестве между Законодательными Собраниями Севастополя и Санкт-Петербурга, а буквально через месяц было подписано соглашение между правительствами двух городов.
«Для парламентариев Севастополя очень важен ваш опыт в законотворческой работе, наша фракция ЛДПР внимательно изучает законодательную базу Санкт-Петербурга и адаптирует многие ваши прогрессивные законодательные инициативы к севастопольским реалиям. Искренне надеюсь, что дружба и сотрудничество между нашими городами будет и дальше укрепляться», — озвучил во время выступления Илья Журавлев.
Кристина Ветер
Фото: пресс-служба законодательного собрания Севастополя