В Севастополе на Льва Толстого перекроют движение на шесть дней

Ограничения коснутся не всех

На улице Льва Толстого перекроют движение для укладки финишного слоя асфальта. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение транспорта перекроют на шесть дней: с 07:00 часов 15 декабря до 23:00 часов 20 декабря.

Запрет на проезд будет введен от улицы Ковпака до площади Пирогова.

Ограничения не коснутся общественного транспорта, транспорта спецслужб и местных жителей. Департамент транспорта призвал учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.