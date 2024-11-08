Где в Севастополе не будет света 9 и 10 ноября — список адресов

Для выполнения неотложных работ в Севастополе временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

9 ноября

с 09:00 до 12:00

ул. Клубничная, 36-40(чет);

ул. Кокчетавская, 2-26(чет),1-21(нечет);

ул. Карагандинская, 1-27(нечет);

ул. Акмолинская, 2-34(чет),1-31(нечет),35,40;

ул. Актюбинская, 12-А,10-36(чет),11-35(нечет);

ул. Барнаульская, 22-36(чет),40,16-18(чет);

ул. Кустанайская, 36,37,2-30(чет),1-25(нечет);

пр-кт. Победы, 1-А,3,13,13-А,17-А/7,17-А/3,17;

ул. Прутовцев, 4-20(чет),1-33(нечет);

ул. Самотечная, 21;

ул. Семипалатинская, 26-кв.1,2-24(чет),31.

с 13:00 до 15:00

ул. Маршала Крылова, 8,8-А;

ул. Пролетарская, 27.

с 09:00 до 17:00 на 1- 1,5 часа

СНТ «Декоративное», 2-8(чет),20,44,226,1054-1056(чет),1,9,13,39,425;

СНТ «Специалист», 4,1160,1161;

СНТ «Кипарис», 42,226,7-А.

СНТ «Гераклея-2», 37.

СНТ «Рябинушка», 94-А, 18-Б, 134-А, 66, 74, 92-98(чет), 189-А, 111-А, 157-А, 173-А, 217-А;

СНТ «Ветерок», 12-А,32-А,26-А,4,10,18,22-24(чет),3,37-А,47-А,1-39(нечет);

СНТ «Чайка», 54.

СНТ «Фрегат», 134-А,112-А,4-12(чет),20-22(чет),28,34,113-А,87-А,9-35(нечет),41.

10 ноября

с 09:00 до 12:00

ул. Василия Кучера, 2,3-7(нечет);

ул. Пушкина, 10;

ул. Терещенко, 4-14(чет),5-А,9-А,5-11(нечет);

ул. Ленина, 35-37(нечет),50,54-68(чет),1606.

с 13:00 до 15:00

ул. Адмирала Юмашева, 4-А,6-10(чет);

пр-кт Октябрьской Революции, 23.

с 09:00 до 17:00 на 1- 1,5 часа

ул. Тисовая, 23;

СНТ «Золотая Балка», 52,96,100,110,102/103,47,61;

ул. Багряная, 10,30,17,25-27(нечет),31.

ул. Межгорская, 52,58-62(чет),72,76,77,83,87,459.

ул. Композиторская, 8-А,18-А,14-А,10-А,10-Б,2-18(чет),19-А,7-19(нечет),23,197-199(нечет),1481;

СНТ «Благодатный», 2,14,20,24-30(чет),44,50,60,66,114,71-Е,5-11(нечет),21,31-33(нечет),41,63,75;

ул. Богдана Хмельницкого, 278,71-Ж,71-Е;

СНТ «Парус-1», 1.