В Севастополе простились еще с двумя участниками СВО

Сегодня в Севастополе провели в последний путь гвардии рядового Николая Шапкина и лейтенанта Дмитрия Баландина.

Николай Шапкин родился в Воронежской области, работал индивидуальным предпринимателем и переехал в Севастополь в 2019 году. После службы в воздушно-десантных войсках он подписал контракт с ВС РФ и служил в морской пехоте Тихоокеанского флота. Николай геройски погиб в бою на Донецком направлении.

Дмитрий Баландин родился в Симферополе, затем переехал в Армянск и окончил Севастопольский государственный университет. В 2022 году его призвали на военную службу, и он проявил мужество и решительность на поле боя, за что был награжден и получил офицерское звание. Дмитрий также погиб в бою на Донецком направлении.

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Кристина Ветер