Старт третьего сезона Студенческой регбийной лиги

7 ноября в Севастополе стартовал третий сезон Регионального турнира по тэг-регби «Студенческая регбийная лига» среди команд организаций среднего профессионального образования!

В первом туре приняли участие студенты 1-3 курсов шести команд пяти учебных заведений:

1. Севастопольский многопрофильный колледж имени А. В. Геловани

2. Севастопольский колледж сервиса и торговли — 1

3. Севастопольский профессиональный художественный колледж

4. Севастопольский торгово-экономический техникум

5. Институт развития образования

Организаторами турнира выступают Севастопольская городская федерация регби, член Федерации регби России, при поддержке Правительства города Севастополя, Управления спорта города Севастополя, Департамента образования и науки города Севастополя, Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» города Севастополя и Генерального партнера Федерации – предприятия «Чистый город».

🤝 На торжественном открытии присутствовали:

1. Ульянцев Антон Сергеевич, первый заместитель директора Департамента образования и науки города Севастополя

2. Сысуева Александра Павловна, специалист отдела по развитию физической культуры, массового и адаптивного спорта Управления спорта города Севастополя

3. Смирнова Алена Витальевна, руководитель проектов Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» города Севастополя

4. Наталия Сергеевна Самойленко, директор Севастопольской городской Федерации регби, член Общественной палаты Севастополя

🎁 «Движение первых» вручили каждой команде комплект инвентаря для занятий тэг-регби и провели зажигательную эстафету. Федерация регби и тренер, проводивший мастер-класс, также были отмечены грамотами Федерального центра.

Желаем всем участникам удачи, ярких эмоций и побед!