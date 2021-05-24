Пробки в Севастополе 24 мая

Дороги сегодня удивили

Сегодня, 24 мая, в Севастополе практически нет пробок на дорогах. По состоянию на 8.40 нет традиционного затора на проспекте Октябрьской революции и Вакуленчука.

При этом утро не обошлось без пробок в районе улицы Хрусталева, на спуске Котовского, на Генерала Мельника, в районе Автовокзала, в центре на площади Ушакова.

На Балаклавском шоссе произошло ДТП, где сразу образовалась пробка

Согласно данным Яндекс пробки, зафиксировано четыре ограничения видимости дороги:

улица Тараса Шевченко

улица Суворова