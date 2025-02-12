В Севастополе задержали магазинного вора

30-летний безработный гость из Дагестана зашел в ближайший супермаркет, где за пару минут успел засунуть в штаны 4 палки колбасы, закинуть в рюкзак 12 бутылок шампуня и беспрепятственно выйти.

Через несколько дней он решил повторить вылазку по той же схеме в тот же магазин. За 7 минут он вынес 15 палок колбасы.

Через девять дней он снова вернуться в магазин и за 4 минуты украл 12 палок колбасы и две бутылочки пива.

Сотрудники магазина, обнаружив недостачу, вызвали полицию. Вора задержали, вычислив по камерам.