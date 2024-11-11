Где в Севастополе не будет света 12 ноября

12 ноября в районах Севастополя запланировано отключение электроэнергии. «Севкор» сообщает, где именно не будет света.

с 09:00 до 16:00

ул. Синопская, 4-24(чет),3-А,1-25(нечет).

с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

Монастырское шоссе, 9-А,11.



СНТ «Рябинушка», 94-А, 18-Б, 134-А, 66, 74, 92-98(чет), 189-А, 111-А, 157-А, 173-А, 217-А.



СНТ «Троллейбусник -1», 200,1020,179,183-189(нечет),199,207,217,10;

СНТ «Гранат», 158,296,986,259-Б,149,159-161(нечет),171,277,295;

СНТ «Селена», 219.



СНТ «Фрегат», 134-А,112-А,4-12(чет),20-22(чет),28,34,113-А,87-А,9-19(нечет),23, 29-31(нечет),35, 41.



СНТ «Таврия», 24-А, 10, 20, 24, 34, 100, 104, 130, 1,41-43(нечет), 113, 119, 149, 157, 165, 195.



СНТ «Лира», 36-А,22-24(чет),32,36,538,1-43(нечет),539.

Плановые ремонтные работы

с 08:00 до 16:00

Делегардова балка ТСН СТ «Энергетик-1», ТСН «Восход-2»;

ул. Делегатская, 10,12.



пер. 2-й Аквамариновый, 3,4,6;

пер. Топазный, 1;

ул. Лётчика Минакова, 6;

СТ «Черноморец-2», 321;

пер. 1-й Аквамариновый, 1,6;

ул. Лётчика Мусатова, 38;

ул. Румянцевская, 2.

с 08:00 до 17:00

Казачинское шоссе — ТСН ИЖС «Ахтиар»; ТСН «Рыбак-6»; ТСН «Рыбак-7»;

ул. Глеба Успенского, 2,18;

ул. Марии Поливановой,6,6А,8,3674,3880,5А,5Г,3А,1,3,5,9-17 (нечет),21,39;

ул. Аргонавтов, 1,24,36;

ул. 1-я Дорическая, 5А,3;

ул. Анатолия Халина, 41;

ул. Евгения Алисова, 1,5,25;

ул. Камышовое шоссе, 59, 69.

пос. Любимовка

ул. Качинское шоссе, 1Д/5,1Д/6, 1Д/9, 1Д/11, 1Д/13, коттеджи «Вилла Росса».

с. Передовое

пер. Южный, 8-а;

ул. Минчугова, 57-а,45-а;

уч.28, уч.27;

КСП «Красный Октябрь»,кад.27,26,58,89,91,361,369,1226;

с. Широкое

ул. Клюшкина, 3-а,9-а,9-г,2-28(чет),32,46-52(чет),56-60(чет),66,68,3-29(нечет), 33-37(нечет), 35-а,37-а,49-103(нечет), кад.592,595,920,1046;

ул. Булгакова, 33-45(нечет),51-79(нечет),56-а,56-б,48-52(чет),62-110(чет),

31-а,77-а,89,99,103-109(нечет),119-127(нечет),129/ 1-а,113-а;

пер. Звонкий, 1,3,4,5;

пер. Яблоневый, 5,6,7;

ул. Микадзе, 1-б,1-ж,1-23 (нечет),2-26(чет),24-а,26-а;

ул. Приозерная, 8-50(чет),14-а.