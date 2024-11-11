Где в Севастополе не будет света 12 ноября

12 ноября в районах Севастополя запланировано отключение электроэнергии. «Севкор» сообщает, где именно не будет света.
с 09:00 до 16:00
ул. Синопская, 4-24(чет),3-А,1-25(нечет).
с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа
Монастырское шоссе, 9-А,11.
СНТ «Рябинушка», 94-А, 18-Б, 134-А, 66, 74, 92-98(чет), 189-А, 111-А, 157-А, 173-А, 217-А.
СНТ «Троллейбусник -1», 200,1020,179,183-189(нечет),199,207,217,10;
СНТ «Гранат», 158,296,986,259-Б,149,159-161(нечет),171,277,295;
СНТ «Селена», 219.
СНТ «Фрегат», 134-А,112-А,4-12(чет),20-22(чет),28,34,113-А,87-А,9-19(нечет),23, 29-31(нечет),35, 41.
СНТ «Таврия», 24-А, 10, 20, 24, 34, 100, 104, 130, 1,41-43(нечет), 113, 119, 149, 157, 165, 195.
СНТ «Лира», 36-А,22-24(чет),32,36,538,1-43(нечет),539.
Плановые ремонтные работы
с 08:00 до 16:00
Делегардова балка ТСН СТ «Энергетик-1», ТСН «Восход-2»;
ул. Делегатская, 10,12.
пер. 2-й Аквамариновый, 3,4,6;
пер. Топазный, 1;
ул. Лётчика Минакова, 6;
СТ «Черноморец-2», 321;
пер. 1-й Аквамариновый, 1,6;
ул. Лётчика Мусатова, 38;
ул. Румянцевская, 2.
с 08:00 до 17:00
Казачинское шоссе — ТСН ИЖС «Ахтиар»; ТСН «Рыбак-6»; ТСН «Рыбак-7»;
ул. Глеба Успенского, 2,18;
ул. Марии Поливановой,6,6А,8,3674,3880,5А,5Г,3А,1,3,5,9-17 (нечет),21,39;
ул. Аргонавтов, 1,24,36;
ул. 1-я Дорическая, 5А,3;
ул. Анатолия Халина, 41;
ул. Евгения Алисова, 1,5,25;
ул. Камышовое шоссе, 59, 69.
пос. Любимовка
ул. Качинское шоссе, 1Д/5,1Д/6, 1Д/9, 1Д/11, 1Д/13, коттеджи «Вилла Росса».
с. Передовое
пер. Южный, 8-а;
ул. Минчугова, 57-а,45-а;
уч.28, уч.27;
КСП «Красный Октябрь»,кад.27,26,58,89,91,361,369,1226;
с. Широкое
ул. Клюшкина, 3-а,9-а,9-г,2-28(чет),32,46-52(чет),56-60(чет),66,68,3-29(нечет), 33-37(нечет), 35-а,37-а,49-103(нечет), кад.592,595,920,1046;
ул. Булгакова, 33-45(нечет),51-79(нечет),56-а,56-б,48-52(чет),62-110(чет),
31-а,77-а,89,99,103-109(нечет),119-127(нечет),129/ 1-а,113-а;
пер. Звонкий, 1,3,4,5;
пер. Яблоневый, 5,6,7;
ул. Микадзе, 1-б,1-ж,1-23 (нечет),2-26(чет),24-а,26-а;
ул. Приозерная, 8-50(чет),14-а.