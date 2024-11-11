В Чернореченском каньоне потерялась пара и семья с детьми

МЧС сообщает, что в Чернореченском каньоне две группы туристов потерялись. Первая группа состояла из мужчины и женщины, а вторая — из семьи с двумя маленькими детьми. Они позвонили в службу спасения с интервалом в полчаса, прося о помощи.

Спасатели быстро организовали поисковую операцию, в которой участвовали команды из разных подразделений МЧС, кинологи и полиция. Они тщательно обследовали каньон, и вскоре потерявшихся нашли. Им не понадобилась медицинская помощь.

В ходе разбирательства выяснили, что туристы плохо подготовились к походу: не взяли фонари, плохо ориентировались и не оценили свои силы. Этот случай напомнил о важности хорошей подготовки и осторожности при планировании походов в горах, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

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Кристина Ветер