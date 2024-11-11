Работающим пенсионерам напомнили про льготы

В России напомнили работающим пенсионерам, на какие льготы они могут рассчитывать в этом году и в начале 2025-го.

В 2024 году актуальны следующие изменения:

Индексация пенсий. С 1 января 2025 года работающим пенсионерам пенсии будут индексироваться дважды в год. Индексация будет основываться на пропущенных повышениях за годы работы. Ожидается, что средняя прибавка составит до 2000 рублей.

Увольнение без отработки. Пенсионеры могут уволиться без обязательной двухнедельной отработки при первом увольнении по причине выхода на пенсию. В заявлении должно быть указано, что увольнение связано с выходом на пенсию.

Сокращенный рабочий день. Для пенсионеров-инвалидов предусмотрены дополнительные льготы, включая возможность работать неполный день, но эта мера не очень популярна из-за уменьшения зарплаты.

Налоговые вычеты. Пенсионеры могут получать налоговые вычеты, например, 13% от взносов на индивидуальный пенсионный счет, что позволяет увеличить доход.

Работающим пенсионером считается тот, кто трудоустроен или зарегистрирован как ИП. Самозанятые пенсионеры считаются неработающими, если не уплачивают взносы в пенсионную систему.