Где в Крыму этим летом больше всего пляжей?

Министерство курортов и туризма РК опубликовало данные о количестве пляжных территорий, которые будут открыты в этом сезоне. Лидером стал Южный берег Крыма:

В Большой Ялте для отдыхающих подготовлено 69 пляжей.

В Большой Алуште – 78 пляжей.

Также много пляжей будет работать в Евпатории (68) и Феодосии (52).

По словам министра курортов и туризма республики Крым Вадима Волченко, ни один регион полуострова не останется без пляжных территорий. Работа по открытию новых точек для отдыха у моря продолжается.

Напомним, что в Севастополе с 15 июня в городе стартует пляжный сезон. В городе приводят в порядок 27 пляжных территорий.

Анна Левина