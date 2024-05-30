Владислав Даванков посетил Севастополь: поддержка предпринимателей в центре внимания

Севастополь, 29 мая — Вице-спикер Госдумы, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков посетил Севастополь с рабочей поездкой. Он провел ряд встреч с местными политиками и предпринимателями, обсудив актуальные вопросы развития региона.

В ходе встречи с членами избиркомов Севастополя, Даванков выразил благодарность за качественную работу, проделанную в ходе президентской кампании, отметив высокий профессионализм членов комиссий. Он также подчеркнул необходимость снижения порога для участия в выборах, чтобы дать возможность большему числу граждан влиять на свою жизнь и заниматься политикой.

Вместе с вице-губернатором Севастополя Марией Литовко, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе Севастополе, руководителями региональных деловых ассоциаций и представителями центра «Мой бизнес», Владислав Даванков встретился с местными предпринимателями. Он подчеркнул, что «Новые люди» являются единственной партией в Госдуме, которая активно защищает интересы малого и среднего бизнеса.

Даванков заявил, что партия выступает за снижение административного давления на бизнес и создание благоприятных условий для его развития. «Мы стоим за людей дела!», — подчеркнул он, отметив, что партия «Новые люди» выступает против необоснованного повышения налогов и чрезмерной регуляции бизнеса. Вместо этого, партия предлагает сосредоточиться на поддержке стратегических отраслей, таких как авиация, машиностроение и фармацевтика, а также на стимулировании инвестиций в стартапы.

Отвечая на вопросы предпринимателей, Владислав затронул тему налоговой реформы, предложив не менять законодательство для лиц, заработок которых составляет менее 5 млн рублей в год.

Кроме того, Даванков поднял вопрос о законодательстве, касающегося охраны культурных объектов. Один из севастопольских предпринимателей пожаловался, что для строительства собственной логистической компании нашёл большой свободный участок, но на нём находится культурный артефакт, который не дает начать строительство. Предприниматель готов содержать артефакт, построить музей, но земля не выделяется из-за законодательных запретов.

Владислав Даванков, отметил безусловную необходимость защиты культурного наследия, подчеркнув, что при этом выступает за упрощение процедуры получения земельных участков для бизнеса. Он отметил, что сейчас слишком строго регулируют вопросы архитектурных памятников. «Новые люди» хотят скорректировать баланс, чтобы предприниматели могли с пониманием того, что они получат взамен культурного наследия, брать в аренду, либо в собственность земельный участок, с обременением и обязательством по уходу за ним.

В завершение визита, Даванков призвал предпринимателей Севастополя к совместной работе. Он подчеркнул, что партия «Новые люди» открыта для диалога и готова помогать решать проблемы, с которыми сталкивается бизнес. «Приходите в наше региональное отделение, предлагайте идеи, рассказывайте о проблемах. Мы будем помогать!», — заявил он.

Анна Левина