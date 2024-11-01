План мероприятий в рамках акции «Ночь искусств»

|
№
|
Дата/время проведения
|
Место проведения
(ссылка на ресурс)
|
Форма и название мероприятия
|
Краткое описание
|
1.
|
03.11.2024
(в течение дня)
|
ГБОУ ДО ГС «СДХШ»
ул. Ленина, 47
|
Выставка в окнах школы «Пленэр 2024»
|
Пленэрные работы учеников школы за 2024 год
|
2.
|
03.11.2024
14:00 – 20:00
|
Ретрокинотеатр «Украина»,
ул. Ленина, 35
|
Цикл мероприятий «Россия объединяет!»
|
— Тематическая выставка с предметами из фондовой коллекции Музея обороны Севастополя. Посетителей встретят реконструкторы со своими интерактивными площадками, где каждый желающий сможет обучиться азбуке Морзе, работать с печатной машинкой военных лет, наматывать портянки и многое другое.
— Детские мастер-классы по раскрашиванию деревянных магнитов, набиванию рисунка по ткани, «письмо солдату», рисунку из пластилина и др.
— Увлекательный квест для всей семьи, в котором смогут поучаствовать от 1 человека до команды из 5 человек, поможет пройти и увидеть большую часть интерактивных точек, мастер-классов и выставок мероприятия.
— Тематические фотозоны, где каждый желающий сможет сделать снимок на память, а сотрудники музея, встречающие гостей в форме солдат периода Великой Отечественной войны, помогут этот момент сделать ярким и запоминающимся.
|
3.
|
03.11.2024
15:30
|
ГБУК ГС «БЦКС»
клуб 3-е отделение совхоза «Золотая балка»
10 км Балаклавского шоссе, переулок Новикова, 1
|
Клубная гостиная
«Россия объединяет!»
|
Творческие вокальные, музыкальные мастер-классы для детей в игровой форме.
|
4.
|
03.11.2024
16:00
|
ГБУК ГС «БЦКС»
клуб п. Первомайка
ул. Разъездная,
1«б»
|
Праздничное мероприятие
«Россия объединяет!»
|
Творческие мастер-классы для детей в игровой форме. Музыкальная битва для детей и родителей.
Кинопоказ первой музыкальной кинокомедии «Весёлые ребята» (режиссёр Григорий Александров, композитор Исаак Дунаевский. 1934 год. СССР) Фильм считается классикой советской комедии.
Продолжительность 3 часа, 6+
|
5.
|
03.11.2024
16:00 – 19:00
|
ГБОУ ДО ГС «СДШИ»
ул. Ерошенко, 19
|
Экскурсия «НОВЫЙ ХЕРСОНЕС» открывает двери»
(16:00, 18:00)
|
Ознакомительная экскурсия по Севастопольской детской школе искусств (по предварительной записи: 2 группы по 20 человек)
|
Экскурсия «Тайны Великих полотен»
(17:00)
|
Экскурсия по картинной экспозиции школы, которая приоткроет интересные факты создания великих произведений искусства из коллекции репродукций СДШИ. (по предварительной записи:
1 группа 20 человек)
|
Мастер-класс «Узорная буквица»
(17:00, 18:00)
|
Мастер-класс от преподавателя школы.
(по предварительной записи: 2 группы по 12 человек)
|
Мастер-класс портрет в технике коллаж «Старинный портрет»
(17:00, 18:00)
|
Мастер-классов от преподавателя школы.
(по предварительной записи: 2 группы по 12 человек)
|
Мастер-класс по работе с глиной
(17:00, 18:00)
|
Мастер-класс от преподавателя школы.
(по предварительной записи:
2 группы по 10 человек)
|
Мастер-класс «Ретушь фотографии»
(17:00, 18:00)
|
Мастер-класс от преподавателя школы.
(по предварительной записи: 2 группы по 10 человек)
|
6.
|
03.11.2024
16:00-19:00
|
Центральная городская детская библиотеки им. А.П. Гайдара
ул. Ленина, 76
|
Культурно-познавательная программа «Великая сила искусства»
|
Участников Ночи искусств приглашают на открытие выставки творческих работ «Народный колорит» воспитанников Дворца детского и юношеского творчества. Подростков с родителями ждут на интерактивной площадке «Грани искусства»: семейная познавательная игра «Россия — страна великих людей» поможет ее участникам больше узнать о жизни и творчестве П.И. Чайковского, Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина и других.
Ребята познакомятся с шедеврами великого художника Ильи Репина на часе искусства «Илья Репин — богатырь русской живописи», погрузятся в историю написания известных картин: «Не ждали», «Садко», «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии», услышат увлекательный рассказ о взаимоотношениях Ильи Репина с известными личностями, чьи портреты он воссоздавал на холсте. Детей младшего возраста с родителями ждут на интерактивной площадке «Волшебный мир искусства»: дети отправятсяв увлекательное путешествие по станциям, где им предстоит окунуться в мир музыки, творчества и живописи. На станции «Музыкальная» будет предложено отгадать мелодии песен, разгадать загадки о музыкальных инструментах. На станции «Творческая» дети примут участие в арт- мастерской «Подари момент». На станции «Живописная» познакомятся с великими русскими художниками, принимая участие в увлекательной викторине по известным картинам. Завершится удивительное приключение мастер-классом «Семейный символ», на котором дети вместе с родителями смогут создать герб своей семьи.
|
7.
|
03.11.2024
16:00-19:00
|
Библиотека-филиал № 6
ГБУК «ЦБС
для детей»
ул. Горького, 16
|
Культурно-познавательная программа «Палитра звуков, образов и красок: А.С. Пушкин в искусстве»
|
Выступление вокально-инструментального коллектива «Каприччио» культурного комплекса «Корабел»;
— театральные миниатюры по произведениям А.С. Пушкина;
— конкурсная программа по сказкам А.С. Пушкина;
— выставка рисунков читателей библиотеки «А.С. Пушкин – источник вдохновения» и др.
|
8.
|
03.11.2024
16:00-19:00
|
Библиотека-филиал № 7
ГБУК «ЦБС
для детей»
ул. П. Корчагина, 16
|
Культурно-познавательная программа
«Россия объединяет»
|
Участников мероприятия ждет театральное представление «Все искусства в гости к нам», которое объединит всех любителей разных видов творчества. Ребят ждет увлекательная игра, которая погрузит их в мир музыки, позволит проверить знания мелодий знаменитых российских мультфильмов. Маленькие и взрослые гости смогут принять участие в инсценировке сказки «Теремок», нарисовать удивительную картину с закрытыми глазами, а также принять участие в захватывающем танцевальном соревновании. Участники мастер-класса «Душа творит и радуется» окунутся в историю возникновения ремесел и промыслов народов России, попробуют себя в роли настоящих мастеров хохломской росписи.
|
9.
|
03.11.2024
16:00
|
Библиотека-филиал № 8
ГБУК «ЦБС
для детей»
ул. Н. Краевой, 5
|
Культурно-познавательная программа «Искусство народов России»
|
Любители читать познавательные книги об истории, культуре и искусстве в обновлённой модельной детской библиотеке смогут принять участие в интеллектуальной игре «Знатоки искусства» и проявить свою смекалку по темам «архитектура», «живопись», «графика», «фотоискусство», «театр», «кино», «музыка», «литература».
Возможность познакомиться поближе с самобытной культурой наших предков получат участники интерактивной площадки «Русский народ: быт и традиции» с применением электронной новинки библиотеки — интерактивной панели «Муза».
Юным читателям наверняка по вкусу окажутся забытые, но захватывающие фольклорные игры «Золотые ворота», «Липкие пеньки», «Слепой медведь», «Маляр и краски», поучаствовать в которых сможет каждый желающий.
Почувствовать себя актерами, окунуться в атмосферу доброй сказки творческие ребята и их родители смогут в театрализованной постановке сказки «Царевна Недотрога».
|
10.
|
03.11.2024
16:00
|
Библиотека-филиал № 9
ГБУК «ЦБС
для детей»
ул. Невская, 5
|
Культурно-познавательная программа «Народов много — страна одна»
|
— Концертная программа детского вокального коллектива «Созвучие» и ансамбля эстрадного танца «Зефир» от ДЮК «Чайка»;
— Экспромт-игра «Кабы я была актриса» научит ребят изображать литературных героев с помощью жестов и эмоций;
— Этно-викторина «Народов много — страна одна»,
— Настольная игра «В поисках потерянных свитков», где участники смогут исследовать разные периоды истории Московского Кремля и других архитектурных объектов России.
|
11.
|
03.11.2024
16:00-19:00
|
Библиотека-филиал № 13
ГБУК «ЦБС
для детей»
ул. Марш. Геловани, 24
|
Культурно-познавательная программа «Россия объединяет»
|
Посетителей модельной детской библиотеки приглашают окунуться в мир русского искусства. Участников поисковой игры «В поисках вдохновения» ждут захватывающие приключения в уникальных локациях библиотеки. Игроки окунутся в мир народного театра, картин великих русских художников и мультипликации. В конце всех просмотр диафильма по русской народной сказке.
|
12.
|
03.11.2024
16:00
|
ГБОУ ДО ГС «СДМШ № 8»
ул. Очаковцев, д. 7
|
Концерт преподавателей в рамках всероссийской акции
«Ночь искусств»
|
Концерт преподавателей школы. Участие принимают семейные дуэты, солисты.
|
13.
|
03.11.2024
16:00
|
ГБОУ ДО ГС «СДМШ № 2»
ул. Михаила Дзигунского,
д. 15а
|
Вечер скрипичной и вокальный музыки
|
Концерт в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств»
|
14.
|
03.11.2024
17:00
|
ГБУК ГС «ОЦКД»
ДК с.Орлиное
ул. Тюкова, 63
|
Литературно-музыкальное путешествие
«Единство скрепляет навеки сердца»
|
Экспозиция картин художников Байдарской долины, фортепианная музыка отечественных композиторов, чтение стихотворений местных авторов. Программа совместно с Бибилиотекой-филиалом № 39 им.С.Г.Скитальца
|
15.
|
03.11.2024
17:00 – 20:00
|
Кинотеатр «Москва»
пр-кт Генерала Острякова, 70 ( 2- этаж)
|
Цикл мероприятий в рамках всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств»
|
В программе акции с 17:00 – 20:00 для посетителей подготовлены:
— тематические экскурсии по постоянной экспозиции;
— выставка севастопольских художников «Всей семьей в музей» (В. Новиков, Я. Карева, К. Горбунова);
— музейные игры «Исчезающая деталь», «Трансформации картин», «Музейный детектив»;
— видео-выставка картин из собрания СХМ, посвященная
Году семьи.
В 17:30 – 18:30 посетители могут принять участие в мастер-классах «Оригами», для детей младшего школьного возраста, и
«Моя семья» — открытки в технике коллаж для детей и их родителей.
В 18:00 -19:00 мастер-класс «Магия акварели» работа в технике акварели от севастопольский художницы Яны Каревой
|
16.
|
03.11.2024
17:00-20:00
|
ЦГБ им. Л.Н. Толстого,
ул. Ленина, 51
|
Программа «Россия объединяет»
|
— Лекция «Румяная роза Серебряного века. Зинаида Серебрякова» (лектор — искусствовед О. Щукина);
— Игра «Что? Где? Когда?» (что мы знаем о России)
— Концерт «Моя душа- Россия», в исполнении солистки ансамбля песни и пляски Черноморского флота Юлии Кононенко прозвучат песни российских композиторов о России
|
17.
|
03.11.2024
17:00-20:00
|
Библиотека-филиал № 3 «РИБС»,
пр-т Октябрьской Революции, 33
|
Марафон мастер-классов «Яркие краски России»
|
— Викторина «Достояние России»;
— Мастер-класс «Русский Мишка» (роспись деревянных заготовок);
— Игра-пазл «Моя Россия»;
— Мастер-класс по моделированию из воздушных шаров «Яркие краски России»;
— Мастер-класс «Красота гжели»;
— Музыкальная викторина
«Пою тебе, моя Россия».
|
18.
|
03.11.2024
17:00-20:00
|
Библиотека-филиал № 4 «РИБС»,
ул. Хрюкина, 10
|
Видео площадка «Россия: 15 мгновений самой красивой страны»
|
— Книжно-иллюстративная выставка «Зеркало сцены» (фото советских артистов сцены в их обычной жизни);
— Кинопоказ «По галереям Эрмитажа» (видео-экскурсия по залам художественно–исторической сокровищницы России).
|
19.
|
03.11.2024
17:00-20:00
|
Библиотека-филиал № 5 «РИБС»,
ул. Бирюзова, 9
|
Литературно-художественный вечер «Лабиринт искусств»
|
— Авторская настольная игра «Лабиринт искусств»;
— Мастер-класс «Ночной пейзаж» (техника акварель);
— Просмотр и обсуждение документальных фильмов («Рыцарь красоты. Василий Поленов» (2004 г.), «Вестник весны. Алексей Саврасов» (2012 г.), «Волшебные краски Валентина Серова» (2011 г.));
— Музыкальное сопровождение «Волшебный Чайковский» на виниле.
|
20.
|
03.11.2024
17:00-20:00
|
Библиотека-филиал № 6 «РИБС»,
ул. Пролетарская, 38
|
Праздничная программа «Пою мое Отечество…»
|
— Праздничная музыкальная программа «Гляжу в озёра синие!» с участием преподавателей и воспитанников Севастопольской детской музыкальной школы № 5 (песни и музыкальные композиции русских, советских и российских авторов);
— Мастер-классы по росписи национальных костюмов для куклы «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!»;
— Мульт-калейдоскоп «Сказки народов России».
|
21.
|
03.11.2024
17:00-20:00
|
Библиотека-филиал № 7 «РИБС»,
пр-т Гагарина, 24
|
Праздничная программа «У каждого своя Россия»
|
— Историческая выставка «От Руси к России: история в книгах»;
— Экспозиция фотографий – портфолио: «Мой Севастополь город русской Славы!»;
— Музыкально-поэтическая программа песен и стихов о Родине, о мире и дружбе, представит член Союза писателей России Поливцева Ирина Андреевна, поэты Севастопольского отделения Союза писателей России и творческие коллективы ДОФ
|
22.
|
03.11.2024
17:00-20:00
|
Библиотека-филиал № 9 им. А. Ахматовой «РИБС»,
ул. Вакуленчука, 9
|
Вечер-путешествие «Шестая часть земли…»
|
— Музыкально-виртуальное попурри
«В единстве сила!» (фоновое сопровождение);
— Час семейного творчества «Вместе мы — Россия!» (изучаем национальные узоры народов России);
— Презентация двухтомника поэта Аллы Кармазы «Не ромашковым полем. Магия дальних дорог»;
— Семейная викторина «Путешествуем по России».
|
23.
|
03.11.2024
17:00-20:00
|
Библиотека-филиал № 12 «РИБС»,
пр-т Победы, 38
|
Тематическая программа
«Россия объединяет»
|
− «Искусство в тестах» (разнообразные вопросы о картинах, музыкальных произведениях, литературных шедеврах и т. д),
− Книжная выставка «Севастополь в фильмах»,
− Фотозона «Кино как искусство»,
− Просмотр документального фильма «Вторая Мировая война. Оборона Севастополя»,
− Выступление народного ансамбля скрипачи «Вдохновение» музыкальной школы №7
|
24.
|
03.11.2024
17:00-20:00
|
Библиотека-филиал № 22 «РИБС»,
г. Балаклава, ул. Драпушко, 4
|
Праздничная программа
«Балаклавские этюды»
|
— Выставка картин «Балаклавские этюды» (Л. Муляева);
— Мастер-класс «Кукла расписная»;
— Театральные зарисовки «Театр объединяет» (кукольная студия «Фантазеры» Балаклавского Дворца культуры);
— Литературно-музыкальный вечер «Родные просторы» при участии Севастопольской детской музыкальной школы № 4;
— Просмотр и обсуждение советского художественного фильма «Верные друзья» (1954 г.)
|
25.
|
03.11.2024
17:00-20:00
|
Библиотека-филиал № 24 «РИБС»,
с. Родное,
ул. Водопадная, 4
|
Праздничная программа
«Семья– 7Я!»
|
В программе:
— семейный мастер-класс по разработке именного герба семьи (рисование на мольбертах масляными красками);
— кулинарный мастер-класс «Пряничная мастерская» (история создания русского пряника, секреты технологии приготовления теста, роспись пряников).
|
26.
|
03.11.2024
17:00-20:00
|
Библиотека-филиал № 39 «РИБС»,
с. Орлиное,
ул. Тюкова, 63
|
Праздничная программа
«Россия единством крепка»
|
В программе:
— литературно-музыкальное путешествие «Россия единством крепка»;
— мастер-класс по живописи «Акварельная сказка» (иллюстрация к народным сказкам РФ).
|
27.
|
03.11.2024
17:00-20:00
|
ГБУК ГС «КК «Корабел»
Дом культуры с. Фруктовое
ул. Ленина, 53
|
Вечер-встреча «Погружение
в осень»
|
Встреча односельчан — любителей чтения , выставка книг современных писателей, мастеров рукоделия, чаепитие.
|
28.
|
03.11.2024 17:00 – 22:30
|
ГБУК ГС
«САРДТ им. А.В. Луначарского»
пр. Адмирала Нахимова, 6
|
Экскурсия по театру
«Сквозь время: летопись театра» (17:00 — 18:00) (21:30 – 22:30)
|
Эксклюзивная экскурсия по театральному музею. Рассказ об истории театра и ведущих актерах.
(предварительная запись по телефону: +79789208586)
|
Игра — променад (21:30 – 23:00)
|
Игра-променад, основанная на реальных исторических театральных событиях, заключающаяся в поиске артефакта.
(предварительная запись по телефону: +79789208586)
|
Выставка севастопольских художников «Осенняя рапсодия»
(21:20 – 22:30)
|
Любимый город и осень – основная тема выставки известных севастопольских художников.
Вход свободный
|
29.
|
03.11.2024
17:00 – 22:30
|
ГБУК ГС «Андреевский ДК»
с. Андреевка
ул. Центральная, 24
(фойе)
|
Выставка «Искусство костюма»
(фойе)
|
Посетителям будет представлена выставка различных костюмов из костюмерного Дворца культуры: начиная от старинных, времён СССР, до современных. Посетители могут не только увидеть, как в разное время выглядели костюмы, но и пощупать их, рассмотреть их, узнать об особенностях создания.
|
Видеоряд «Ожившие картины»
(19:15)
(фойе)
|
При помощи нейросети картины великих художников «оживают» на экранах: зритель может увидеть известных личностей с разным спектром эмоций такими, какими они могли быть при жизни.
|
Показ кинофильма
«Большой»
(Россия, 2016г.)
(19:30)
(зрительный зал)
|
Фильм о юной и необычайно талантливой танцовщице, которой выпал «счастливый билет»: её замечает бывший артист балета и прочит будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. О труде и тяготах юной балерине на пути к славе и мечте. (12+)
|
Показ кинофильма
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»
(Россия, 2016 г.)
(21:00)
(зрительный зал)
|
Фильм о борце Александре Карелине, гимнастке Светлане Хоркиной и пловце Александре Попове — реальные истории трех легендарных российских спортсменов, на общем счету которых 9 золотых олимпийских медалей и больше тысячи побед! У каждого был свой путь, своя уникальная драматическая история восхождения. Три яркие новеллы, основанные на реальных событиях, расскажут о том, что осталось за кадром спортивной хроники и каким был путь к высшему спортивному достижению — Олимпийский чемпион.
|
30.
|
03.11.2024
18:00;
19:00
|
ГБУК ГС «ОЦКД»
Клуб
с. Ново-Бобровка
ул. Бадёнкиной, 17
|
Акция к
120-летию цикла стихов А.Блока
«Стихи о прекрасной даме»
|
Литературно-музыкальный вечер.
Чтение стихотворений А. Блока из цикла «Стихи о прекрасной даме», исполнение романсов на стихи, рассказ об авторе, просмотр видеосюжета.
|
31.
|
03.11.2024 18:00
|
ГБУК ГС «КК «Корабел»
Дом культуры
с. Вишневое
ул. Подгорная, д. 29Б
|
Всероссийская акция «Ночь искусств»
Информационно – агитационная программа на тему Арт –волонтерства «Волонтеры культуры и искусства»
|
3 ноября в день всероссийской акции «Ночь искусств» в концертном зале Дома культуры состоится познавательная встреча с молодыми волонтерами, реализовавшие проекты в сфере культуры и др.
В рамках встречи пройдут творческий мастер класс и тренинг по актерскому мастерству «Открытая дверь»
|
32.
|
03.11.2024
18:00;
19:00
|
ГБУК ГС «ОЦКД»
Клуб с. Родниковое
ул. Куликова, 2г
|
Мастер-класс «Народные узоры»
|
Мастер-класс по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству «Народные узоры» (изготовление и украшение русского головного убора «Кокошник»)
|
33.
|
03.11.2024
18:00;
19:00
|
ГБУК ГС «ОЦКД»
Клуб с. Гончарное
ул. Кичигина, 16а
|
Мастер-класс «Народные узоры»
|
Мастер-класс по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству «Народные узоры»
|
34.
|
03.11.2024
18:00
|
ГБУК ГС
«КК «Корабел»
Дом культуры
п. Любимовка,
ул. Софьи Перовской, 10а
|
Познавательно-развлекательная программа: «Нам мир искусства снова дарит встречу».
Мастер-классы на тему: «Русские народные сувениры»
|
Развлекательно-игровая программа: мастер-класс по лепке картин из пластилина, мастер–класс: «Цветочный сад» из бумаги.
Выступление эстрадного вокального ансамбля «Алые паруса», детской вок. гр. «Озорники», хореографического коллектива «Виктория»
|
35.
|
03.11.2024
18:00
|
ГБУК ГС «КК «Корабел»
Клуб г. Инкерман,
ул.Раенко,1
|
Ночь искусств «Мы едины»
|
В клубе г. Инкерман состоится уникальный мастер-класс, который погрузит вас в мир многообразия национальных культур и искусства. Мастер-класс проведет руководитель коллектива «Мастерская танца «Эссе» Ксения Паскаль, которая поделится своими знаниями и опытом в области народного творчества. На другой площадке художница Наталья Плисюк проведет увлекательный мастер-класс по изобразительному творчеству.
|
36.
|
03.11.2024
18:00
|
ГБУК ГС «ТЦКД»
Клуб с. Родное
|
Цикл мастер-классов
|
Цикл мастер-классов в рамках Всероссийской акции «Ночь Искусств»: 1. «Пряничная страна»: знакомство с историей русского пряника, роспись пряников;
2. Рисование на песке;
3. Роспись тарелок в различных техниках (хохлома, гжель, городецкая роспись)
4. Аквагрим
5. Вернисаж местных художников.
|
37.
|
03.11.2024
18:00
|
ГБУК ТЦКД
Дом культуры с. Терновка
ул. Ленина д. 7
|
Цикл мастер-классов
|
— «Пряничная страна»: знакомство с историей русского пряника, роспись пряников;
— Мастер-класс по игре на флейте и на ударных инструментах;
— Мастер-класс по изготовлению цветов из ткани;
— Роспись тарелок в различных техниках (хохлома, гжель, городецкая роспись);
— Аквагрим
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38.
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03.11.2024
18:00
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ГБУК ГС «БЦКС»
клуб п. Хмельницкое
ул. Сумской проезд, 3
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Праздничное мероприятие
«Россия объединяет»
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Творческие мастер-классы для детей. Детская театральная постановка. Игровые программы.
Продолжительность 2 часа, 6+
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39.
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03.11.2024
18:00
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ГБУК ГС «КК «Корабел»
Дом культуры с. Верхнесадовое,
ул. Севастопольская,53
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Музыкальная гостиная «Вечер любимых мелодий»
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Тематический вечер для жителей села с участием вокального коллектива «Друзья». В программе прозвучат песни о любви к Родине и России.
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40.
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03.11.2024
18:00
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ГБУК ГС «Культурный комплекс «Корабел»
ул. Рабочая, 2
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Концертная программа «Вечер русского романса»
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Тематическая концертная программа в рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств», акция по сбору помощи для участников СВО.
(Продолжительность 1ч., 6+)
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41.
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03.11.2024
18:00 – 20:00
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ГБУК ГС
«ДКР»
ул. Павла Корчагина, д. 1
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Проект «Родина. Семья»
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Открытие выставки живописи художников Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации Творческий Союз художников России. На выставке будут представлены портреты участников Специальной военной операции и их семей
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Открытый микрофон «Семейные чтения»
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Литературно – музыкальный салон с участием музыкальной школы №5 и членами СРО Российского союза писателей;
— чтение фрагментов из произведений А.С. Пушкина
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42.
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03.11.2024
18:00
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ГБУК ГС «СЦКИ»
ул. Ленина, 25
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Видеотрансляция записи
онлайн-концерт
в рамках Всероссийского виртуального концертного зала
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В программе концерта:
Государственный академический
русский народный хор им. М.Е. Пятницкого
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43.
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03.11.2024 18.00-20.00
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ФГБУК ГС «РГХГ», ул. Портовая 17, 1 этаж
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Мини-экскурсия
(18:00-20:00)
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Знакомство с новым выставочным проектом — «Калибровка 2.0. БАМ!», посвященного 50-летию Байкало-Амурской магистрали.
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Мастер-класс
«Советские бусы»
(18:30)
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В рамках выставочного проекта «Калибровка 2.0. БАМ!», посвященного 50-летию Байкало-Амурской магистрали.
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44.
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03.11.2024
19:00
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ГБУК ГС «КК «Корабел»
Клуб с. Фронтовое
ул. 345-й Дивизии, 14
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Развлекательная программа в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств»
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Развлекательная игровая программа. Выставка.
Мастер-классы. Демонстрация художественного фильма «Последний богатырь. Корень зла»
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45.
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03.11.2024
19:30
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Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес»
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«Ночь искусств» в Новом Херсонесе
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Обзорные экскурсии по территории Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес»
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46.
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03.11.2024
19:30
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ГБУК ГС «Севастопольский ТЮЗ»
пр-кт Гагарина, д. 16
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Экскурсия по театру
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Экскурсия по театру и встреча с режиссёром спектакля «Марусино сердце» – заслуженным артистом города Севастополя Владимиром Соловьёвым.
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47.
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03.11.2024
20:00
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ГАУК ГС
«САТТ им. В.А. Елизарова»
пр. Нахимова, 4
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Просмотр фильма
«Елизаровы. Танцевальный роман»
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Документальный фильм «Елизаровы. Танцевальный роман»
Фильм создан памяти Вадима Альбертовича Елизарова
Год создания -2017 г.