План мероприятий в рамках акции «Ночь искусств»

№ Дата/время проведения Место проведения (ссылка на ресурс) Форма и название мероприятия Краткое описание

1. 03.11.2024 (в течение дня) ГБОУ ДО ГС «СДХШ» ул. Ленина, 47 Выставка в окнах школы «Пленэр 2024» Пленэрные работы учеников школы за 2024 год

2. 03.11.2024 14:00 – 20:00 Ретрокинотеатр «Украина», ул. Ленина, 35 Цикл мероприятий «Россия объединяет!» — Тематическая выставка с предметами из фондовой коллекции Музея обороны Севастополя. Посетителей встретят реконструкторы со своими интерактивными площадками, где каждый желающий сможет обучиться азбуке Морзе, работать с печатной машинкой военных лет, наматывать портянки и многое другое. — Детские мастер-классы по раскрашиванию деревянных магнитов, набиванию рисунка по ткани, «письмо солдату», рисунку из пластилина и др. — Увлекательный квест для всей семьи, в котором смогут поучаствовать от 1 человека до команды из 5 человек, поможет пройти и увидеть большую часть интерактивных точек, мастер-классов и выставок мероприятия. — Тематические фотозоны, где каждый желающий сможет сделать снимок на память, а сотрудники музея, встречающие гостей в форме солдат периода Великой Отечественной войны, помогут этот момент сделать ярким и запоминающимся.

3. 03.11.2024 15:30 ГБУК ГС «БЦКС» клуб 3-е отделение совхоза «Золотая балка» 10 км Балаклавского шоссе, переулок Новикова, 1 Клубная гостиная «Россия объединяет!» Творческие вокальные, музыкальные мастер-классы для детей в игровой форме.

4. 03.11.2024 16:00 ГБУК ГС «БЦКС» клуб п. Первомайка ул. Разъездная, 1«б» Праздничное мероприятие «Россия объединяет!» Творческие мастер-классы для детей в игровой форме. Музыкальная битва для детей и родителей. Кинопоказ первой музыкальной кинокомедии «Весёлые ребята» (режиссёр Григорий Александров, композитор Исаак Дунаевский. 1934 год. СССР) Фильм считается классикой советской комедии. Продолжительность 3 часа, 6+

5. 03.11.2024 16:00 – 19:00 ГБОУ ДО ГС «СДШИ» ул. Ерошенко, 19 Экскурсия «НОВЫЙ ХЕРСОНЕС» открывает двери» (16:00, 18:00) Ознакомительная экскурсия по Севастопольской детской школе искусств (по предварительной записи: 2 группы по 20 человек)

Экскурсия «Тайны Великих полотен» (17:00) Экскурсия по картинной экспозиции школы, которая приоткроет интересные факты создания великих произведений искусства из коллекции репродукций СДШИ. (по предварительной записи: 1 группа 20 человек)

Мастер-класс «Узорная буквица» (17:00, 18:00) Мастер-класс от преподавателя школы. (по предварительной записи: 2 группы по 12 человек)

Мастер-класс портрет в технике коллаж «Старинный портрет» (17:00, 18:00) Мастер-классов от преподавателя школы. (по предварительной записи: 2 группы по 12 человек)

Мастер-класс по работе с глиной (17:00, 18:00) Мастер-класс от преподавателя школы. (по предварительной записи: 2 группы по 10 человек)

Мастер-класс «Ретушь фотографии» (17:00, 18:00) Мастер-класс от преподавателя школы. (по предварительной записи: 2 группы по 10 человек)

6. 03.11.2024 16:00-19:00 Центральная городская детская библиотеки им. А.П. Гайдара ул. Ленина, 76 Культурно-познавательная программа «Великая сила искусства» Участников Ночи искусств приглашают на открытие выставки творческих работ «Народный колорит» воспитанников Дворца детского и юношеского творчества. Подростков с родителями ждут на интерактивной площадке «Грани искусства»: семейная познавательная игра «Россия — страна великих людей» поможет ее участникам больше узнать о жизни и творчестве П.И. Чайковского, Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина и других. Ребята познакомятся с шедеврами великого художника Ильи Репина на часе искусства «Илья Репин — богатырь русской живописи», погрузятся в историю написания известных картин: «Не ждали», «Садко», «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии», услышат увлекательный рассказ о взаимоотношениях Ильи Репина с известными личностями, чьи портреты он воссоздавал на холсте. Детей младшего возраста с родителями ждут на интерактивной площадке «Волшебный мир искусства»: дети отправятсяв увлекательное путешествие по станциям, где им предстоит окунуться в мир музыки, творчества и живописи. На станции «Музыкальная» будет предложено отгадать мелодии песен, разгадать загадки о музыкальных инструментах. На станции «Творческая» дети примут участие в арт- мастерской «Подари момент». На станции «Живописная» познакомятся с великими русскими художниками, принимая участие в увлекательной викторине по известным картинам. Завершится удивительное приключение мастер-классом «Семейный символ», на котором дети вместе с родителями смогут создать герб своей семьи.

7. 03.11.2024 16:00-19:00 Библиотека-филиал № 6 ГБУК «ЦБС для детей» ул. Горького, 16 Культурно-познавательная программа «Палитра звуков, образов и красок: А.С. Пушкин в искусстве» Выступление вокально-инструментального коллектива «Каприччио» культурного комплекса «Корабел»; — театральные миниатюры по произведениям А.С. Пушкина; — конкурсная программа по сказкам А.С. Пушкина; — выставка рисунков читателей библиотеки «А.С. Пушкин – источник вдохновения» и др.

8. 03.11.2024 16:00-19:00 Библиотека-филиал № 7 ГБУК «ЦБС для детей» ул. П. Корчагина, 16 Культурно-познавательная программа «Россия объединяет» Участников мероприятия ждет театральное представление «Все искусства в гости к нам», которое объединит всех любителей разных видов творчества. Ребят ждет увлекательная игра, которая погрузит их в мир музыки, позволит проверить знания мелодий знаменитых российских мультфильмов. Маленькие и взрослые гости смогут принять участие в инсценировке сказки «Теремок», нарисовать удивительную картину с закрытыми глазами, а также принять участие в захватывающем танцевальном соревновании. Участники мастер-класса «Душа творит и радуется» окунутся в историю возникновения ремесел и промыслов народов России, попробуют себя в роли настоящих мастеров хохломской росписи.

9. 03.11.2024 16:00 Библиотека-филиал № 8 ГБУК «ЦБС для детей» ул. Н. Краевой, 5 Культурно-познавательная программа «Искусство народов России» Любители читать познавательные книги об истории, культуре и искусстве в обновлённой модельной детской библиотеке смогут принять участие в интеллектуальной игре «Знатоки искусства» и проявить свою смекалку по темам «архитектура», «живопись», «графика», «фотоискусство», «театр», «кино», «музыка», «литература». Возможность познакомиться поближе с самобытной культурой наших предков получат участники интерактивной площадки «Русский народ: быт и традиции» с применением электронной новинки библиотеки — интерактивной панели «Муза». Юным читателям наверняка по вкусу окажутся забытые, но захватывающие фольклорные игры «Золотые ворота», «Липкие пеньки», «Слепой медведь», «Маляр и краски», поучаствовать в которых сможет каждый желающий. Почувствовать себя актерами, окунуться в атмосферу доброй сказки творческие ребята и их родители смогут в театрализованной постановке сказки «Царевна Недотрога».

10. 03.11.2024 16:00 Библиотека-филиал № 9 ГБУК «ЦБС для детей» ул. Невская, 5 Культурно-познавательная программа «Народов много — страна одна» — Концертная программа детского вокального коллектива «Созвучие» и ансамбля эстрадного танца «Зефир» от ДЮК «Чайка»; — Экспромт-игра «Кабы я была актриса» научит ребят изображать литературных героев с помощью жестов и эмоций; — Этно-викторина «Народов много — страна одна», — Настольная игра «В поисках потерянных свитков», где участники смогут исследовать разные периоды истории Московского Кремля и других архитектурных объектов России.

11. 03.11.2024 16:00-19:00 Библиотека-филиал № 13 ГБУК «ЦБС для детей» ул. Марш. Геловани, 24 Культурно-познавательная программа «Россия объединяет» Посетителей модельной детской библиотеки приглашают окунуться в мир русского искусства. Участников поисковой игры «В поисках вдохновения» ждут захватывающие приключения в уникальных локациях библиотеки. Игроки окунутся в мир народного театра, картин великих русских художников и мультипликации. В конце всех просмотр диафильма по русской народной сказке.

12. 03.11.2024 16:00 ГБОУ ДО ГС «СДМШ № 8» ул. Очаковцев, д. 7 Концерт преподавателей в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» Концерт преподавателей школы. Участие принимают семейные дуэты, солисты.

13. 03.11.2024 16:00 ГБОУ ДО ГС «СДМШ № 2» ул. Михаила Дзигунского, д. 15а Вечер скрипичной и вокальный музыки Концерт в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств»

14. 03.11.2024 17:00 ГБУК ГС «ОЦКД» ДК с.Орлиное ул. Тюкова, 63 Литературно-музыкальное путешествие «Единство скрепляет навеки сердца» Экспозиция картин художников Байдарской долины, фортепианная музыка отечественных композиторов, чтение стихотворений местных авторов. Программа совместно с Бибилиотекой-филиалом № 39 им.С.Г.Скитальца

15. 03.11.2024 17:00 – 20:00 Кинотеатр «Москва» пр-кт Генерала Острякова, 70 ( 2- этаж) Цикл мероприятий в рамках всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» В программе акции с 17:00 – 20:00 для посетителей подготовлены: — тематические экскурсии по постоянной экспозиции; — выставка севастопольских художников «Всей семьей в музей» (В. Новиков, Я. Карева, К. Горбунова); — музейные игры «Исчезающая деталь», «Трансформации картин», «Музейный детектив»; — видео-выставка картин из собрания СХМ, посвященная Году семьи. В 17:30 – 18:30 посетители могут принять участие в мастер-классах «Оригами», для детей младшего школьного возраста, и «Моя семья» — открытки в технике коллаж для детей и их родителей. В 18:00 -19:00 мастер-класс «Магия акварели» работа в технике акварели от севастопольский художницы Яны Каревой

16. 03.11.2024 17:00-20:00 ЦГБ им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина, 51 Программа «Россия объединяет» — Лекция «Румяная роза Серебряного века. Зинаида Серебрякова» (лектор — искусствовед О. Щукина); — Игра «Что? Где? Когда?» (что мы знаем о России) — Концерт «Моя душа- Россия», в исполнении солистки ансамбля песни и пляски Черноморского флота Юлии Кононенко прозвучат песни российских композиторов о России

17. 03.11.2024 17:00-20:00 Библиотека-филиал № 3 «РИБС», пр-т Октябрьской Революции, 33 Марафон мастер-классов «Яркие краски России» — Викторина «Достояние России»; — Мастер-класс «Русский Мишка» (роспись деревянных заготовок); — Игра-пазл «Моя Россия»; — Мастер-класс по моделированию из воздушных шаров «Яркие краски России»; — Мастер-класс «Красота гжели»; — Музыкальная викторина «Пою тебе, моя Россия».

18. 03.11.2024 17:00-20:00 Библиотека-филиал № 4 «РИБС», ул. Хрюкина, 10 Видео площадка «Россия: 15 мгновений самой красивой страны» — Книжно-иллюстративная выставка «Зеркало сцены» (фото советских артистов сцены в их обычной жизни); — Кинопоказ «По галереям Эрмитажа» (видео-экскурсия по залам художественно–исторической сокровищницы России).

19. 03.11.2024 17:00-20:00 Библиотека-филиал № 5 «РИБС», ул. Бирюзова, 9 Литературно-художественный вечер «Лабиринт искусств» — Авторская настольная игра «Лабиринт искусств»; — Мастер-класс «Ночной пейзаж» (техника акварель); — Просмотр и обсуждение документальных фильмов («Рыцарь красоты. Василий Поленов» (2004 г.), «Вестник весны. Алексей Саврасов» (2012 г.), «Волшебные краски Валентина Серова» (2011 г.)); — Музыкальное сопровождение «Волшебный Чайковский» на виниле.

20. 03.11.2024 17:00-20:00 Библиотека-филиал № 6 «РИБС», ул. Пролетарская, 38 Праздничная программа «Пою мое Отечество…» — Праздничная музыкальная программа «Гляжу в озёра синие!» с участием преподавателей и воспитанников Севастопольской детской музыкальной школы № 5 (песни и музыкальные композиции русских, советских и российских авторов); — Мастер-классы по росписи национальных костюмов для куклы «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!»; — Мульт-калейдоскоп «Сказки народов России».

21. 03.11.2024 17:00-20:00 Библиотека-филиал № 7 «РИБС», пр-т Гагарина, 24 Праздничная программа «У каждого своя Россия» — Историческая выставка «От Руси к России: история в книгах»; — Экспозиция фотографий – портфолио: «Мой Севастополь город русской Славы!»; — Музыкально-поэтическая программа песен и стихов о Родине, о мире и дружбе, представит член Союза писателей России Поливцева Ирина Андреевна, поэты Севастопольского отделения Союза писателей России и творческие коллективы ДОФ

22. 03.11.2024 17:00-20:00 Библиотека-филиал № 9 им. А. Ахматовой «РИБС», ул. Вакуленчука, 9 Вечер-путешествие «Шестая часть земли…» — Музыкально-виртуальное попурри «В единстве сила!» (фоновое сопровождение); — Час семейного творчества «Вместе мы — Россия!» (изучаем национальные узоры народов России); — Презентация двухтомника поэта Аллы Кармазы «Не ромашковым полем. Магия дальних дорог»; — Семейная викторина «Путешествуем по России».

23. 03.11.2024 17:00-20:00 Библиотека-филиал № 12 «РИБС», пр-т Победы, 38 Тематическая программа «Россия объединяет» − «Искусство в тестах» (разнообразные вопросы о картинах, музыкальных произведениях, литературных шедеврах и т. д), − Книжная выставка «Севастополь в фильмах», − Фотозона «Кино как искусство», − Просмотр документального фильма «Вторая Мировая война. Оборона Севастополя», − Выступление народного ансамбля скрипачи «Вдохновение» музыкальной школы №7

24. 03.11.2024 17:00-20:00 Библиотека-филиал № 22 «РИБС», г. Балаклава, ул. Драпушко, 4 Праздничная программа «Балаклавские этюды» — Выставка картин «Балаклавские этюды» (Л. Муляева); — Мастер-класс «Кукла расписная»; — Театральные зарисовки «Театр объединяет» (кукольная студия «Фантазеры» Балаклавского Дворца культуры); — Литературно-музыкальный вечер «Родные просторы» при участии Севастопольской детской музыкальной школы № 4; — Просмотр и обсуждение советского художественного фильма «Верные друзья» (1954 г.)

25. 03.11.2024 17:00-20:00 Библиотека-филиал № 24 «РИБС», с. Родное, ул. Водопадная, 4 Праздничная программа «Семья– 7Я!» В программе: — семейный мастер-класс по разработке именного герба семьи (рисование на мольбертах масляными красками); — кулинарный мастер-класс «Пряничная мастерская» (история создания русского пряника, секреты технологии приготовления теста, роспись пряников).

26. 03.11.2024 17:00-20:00 Библиотека-филиал № 39 «РИБС», с. Орлиное, ул. Тюкова, 63 Праздничная программа «Россия единством крепка» В программе: — литературно-музыкальное путешествие «Россия единством крепка»; — мастер-класс по живописи «Акварельная сказка» (иллюстрация к народным сказкам РФ).

27. 03.11.2024 17:00-20:00 ГБУК ГС «КК «Корабел» Дом культуры с. Фруктовое ул. Ленина, 53 Вечер-встреча «Погружение в осень» Встреча односельчан — любителей чтения , выставка книг современных писателей, мастеров рукоделия, чаепитие.

28. 03.11.2024 17:00 – 22:30 ГБУК ГС «САРДТ им. А.В. Луначарского» пр. Адмирала Нахимова, 6 Экскурсия по театру «Сквозь время: летопись театра» (17:00 — 18:00) (21:30 – 22:30) Эксклюзивная экскурсия по театральному музею. Рассказ об истории театра и ведущих актерах. (предварительная запись по телефону: +79789208586)

Игра — променад (21:30 – 23:00) Игра-променад, основанная на реальных исторических театральных событиях, заключающаяся в поиске артефакта. (предварительная запись по телефону: +79789208586)

Выставка севастопольских художников «Осенняя рапсодия» (21:20 – 22:30) Любимый город и осень – основная тема выставки известных севастопольских художников. Вход свободный

29. 03.11.2024 17:00 – 22:30 ГБУК ГС «Андреевский ДК» с. Андреевка ул. Центральная, 24 (фойе) Выставка «Искусство костюма» (фойе) Посетителям будет представлена выставка различных костюмов из костюмерного Дворца культуры: начиная от старинных, времён СССР, до современных. Посетители могут не только увидеть, как в разное время выглядели костюмы, но и пощупать их, рассмотреть их, узнать об особенностях создания.

Видеоряд «Ожившие картины» (19:15) (фойе) При помощи нейросети картины великих художников «оживают» на экранах: зритель может увидеть известных личностей с разным спектром эмоций такими, какими они могли быть при жизни.

Показ кинофильма «Большой» (Россия, 2016г.) (19:30) (зрительный зал) Фильм о юной и необычайно талантливой танцовщице, которой выпал «счастливый билет»: её замечает бывший артист балета и прочит будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. О труде и тяготах юной балерине на пути к славе и мечте. (12+)

Показ кинофильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» (Россия, 2016 г.) (21:00) (зрительный зал) Фильм о борце Александре Карелине, гимнастке Светлане Хоркиной и пловце Александре Попове — реальные истории трех легендарных российских спортсменов, на общем счету которых 9 золотых олимпийских медалей и больше тысячи побед! У каждого был свой путь, своя уникальная драматическая история восхождения. Три яркие новеллы, основанные на реальных событиях, расскажут о том, что осталось за кадром спортивной хроники и каким был путь к высшему спортивному достижению — Олимпийский чемпион.

30. 03.11.2024 18:00; 19:00 ГБУК ГС «ОЦКД» Клуб с. Ново-Бобровка ул. Бадёнкиной, 17 Акция к 120-летию цикла стихов А.Блока «Стихи о прекрасной даме» Литературно-музыкальный вечер. Чтение стихотворений А. Блока из цикла «Стихи о прекрасной даме», исполнение романсов на стихи, рассказ об авторе, просмотр видеосюжета.

31. 03.11.2024 18:00 ГБУК ГС «КК «Корабел» Дом культуры с. Вишневое ул. Подгорная, д. 29Б Всероссийская акция «Ночь искусств» Информационно – агитационная программа на тему Арт –волонтерства «Волонтеры культуры и искусства» 3 ноября в день всероссийской акции «Ночь искусств» в концертном зале Дома культуры состоится познавательная встреча с молодыми волонтерами, реализовавшие проекты в сфере культуры и др. В рамках встречи пройдут творческий мастер класс и тренинг по актерскому мастерству «Открытая дверь»

32. 03.11.2024 18:00; 19:00 ГБУК ГС «ОЦКД» Клуб с. Родниковое ул. Куликова, 2г Мастер-класс «Народные узоры» Мастер-класс по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству «Народные узоры» (изготовление и украшение русского головного убора «Кокошник»)

33. 03.11.2024 18:00; 19:00 ГБУК ГС «ОЦКД» Клуб с. Гончарное ул. Кичигина, 16а Мастер-класс «Народные узоры» Мастер-класс по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству «Народные узоры»

34. 03.11.2024 18:00 ГБУК ГС «КК «Корабел» Дом культуры п. Любимовка, ул. Софьи Перовской, 10а Познавательно-развлекательная программа: «Нам мир искусства снова дарит встречу». Мастер-классы на тему: «Русские народные сувениры» Развлекательно-игровая программа: мастер-класс по лепке картин из пластилина, мастер–класс: «Цветочный сад» из бумаги. Выступление эстрадного вокального ансамбля «Алые паруса», детской вок. гр. «Озорники», хореографического коллектива «Виктория»

35. 03.11.2024 18:00 ГБУК ГС «КК «Корабел» Клуб г. Инкерман, ул.Раенко,1 Ночь искусств «Мы едины» В клубе г. Инкерман состоится уникальный мастер-класс, который погрузит вас в мир многообразия национальных культур и искусства. Мастер-класс проведет руководитель коллектива «Мастерская танца «Эссе» Ксения Паскаль, которая поделится своими знаниями и опытом в области народного творчества. На другой площадке художница Наталья Плисюк проведет увлекательный мастер-класс по изобразительному творчеству.

36. 03.11.2024 18:00 ГБУК ГС «ТЦКД» Клуб с. Родное

ул. Центральная, 41 Цикл мастер-классов Цикл мастер-классов в рамках Всероссийской акции «Ночь Искусств»: 1. «Пряничная страна»: знакомство с историей русского пряника, роспись пряников; 2. Рисование на песке; 3. Роспись тарелок в различных техниках (хохлома, гжель, городецкая роспись) 4. Аквагрим 5. Вернисаж местных художников.

37. 03.11.2024 18:00 ГБУК ТЦКД Дом культуры с. Терновка ул. Ленина д. 7 Цикл мастер-классов — «Пряничная страна»: знакомство с историей русского пряника, роспись пряников; — Мастер-класс по игре на флейте и на ударных инструментах; — Мастер-класс по изготовлению цветов из ткани; — Роспись тарелок в различных техниках (хохлома, гжель, городецкая роспись); — Аквагрим

38. 03.11.2024 18:00 ГБУК ГС «БЦКС» клуб п. Хмельницкое ул. Сумской проезд, 3 Праздничное мероприятие «Россия объединяет» Творческие мастер-классы для детей. Детская театральная постановка. Игровые программы. Продолжительность 2 часа, 6+

39. 03.11.2024 18:00 ГБУК ГС «КК «Корабел» Дом культуры с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская,53 Музыкальная гостиная «Вечер любимых мелодий» Тематический вечер для жителей села с участием вокального коллектива «Друзья». В программе прозвучат песни о любви к Родине и России.

40. 03.11.2024 18:00 ГБУК ГС «Культурный комплекс «Корабел» ул. Рабочая, 2 Концертная программа «Вечер русского романса» Тематическая концертная программа в рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств», акция по сбору помощи для участников СВО. (Продолжительность 1ч., 6+)

41. 03.11.2024 18:00 – 20:00 ГБУК ГС «ДКР» ул. Павла Корчагина, д. 1 Проект «Родина. Семья» Открытие выставки живописи художников Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации Творческий Союз художников России. На выставке будут представлены портреты участников Специальной военной операции и их семей

Открытый микрофон «Семейные чтения» Литературно – музыкальный салон с участием музыкальной школы №5 и членами СРО Российского союза писателей; — чтение фрагментов из произведений А.С. Пушкина

42. 03.11.2024 18:00 ГБУК ГС «СЦКИ» ул. Ленина, 25 Видеотрансляция записи онлайн-концерт в рамках Всероссийского виртуального концертного зала В программе концерта: Государственный академический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого

43. 03.11.2024 18.00-20.00 ФГБУК ГС «РГХГ», ул. Портовая 17, 1 этаж Мини-экскурсия (18:00-20:00) Знакомство с новым выставочным проектом — «Калибровка 2.0. БАМ!», посвященного 50-летию Байкало-Амурской магистрали.

Мастер-класс «Советские бусы» (18:30) В рамках выставочного проекта «Калибровка 2.0. БАМ!», посвященного 50-летию Байкало-Амурской магистрали.

44. 03.11.2024 19:00 ГБУК ГС «КК «Корабел» Клуб с. Фронтовое ул. 345-й Дивизии, 14 Развлекательная программа в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» Развлекательная игровая программа. Выставка. Мастер-классы. Демонстрация художественного фильма «Последний богатырь. Корень зла»

45. 03.11.2024 19:30 Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» «Ночь искусств» в Новом Херсонесе Обзорные экскурсии по территории Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес»

46. 03.11.2024 19:30 ГБУК ГС «Севастопольский ТЮЗ» пр-кт Гагарина, д. 16 Экскурсия по театру Экскурсия по театру и встреча с режиссёром спектакля «Марусино сердце» – заслуженным артистом города Севастополя Владимиром Соловьёвым.