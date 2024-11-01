План мероприятий в рамках акции «Ночь искусств»

Культура
01-11-2024

 

Дата/время  проведения

Место проведения

(ссылка на ресурс)

Форма и название мероприятия

Краткое описание

1.    

03.11.2024

(в течение дня)

ГБОУ ДО ГС «СДХШ»

ул. Ленина, 47

Выставка в окнах школы «Пленэр 2024»

Пленэрные работы учеников школы за 2024 год

2.    

03.11.2024

14:00 – 20:00

Ретрокинотеатр «Украина»,

ул. Ленина, 35

Цикл мероприятий «Россия объединяет!»

 

 

— Тематическая выставка с предметами из фондовой коллекции Музея обороны Севастополя. Посетителей встретят реконструкторы со своими интерактивными площадками, где каждый желающий сможет обучиться азбуке Морзе, работать с печатной машинкой военных лет, наматывать портянки и многое другое.

— Детские мастер-классы по раскрашиванию деревянных магнитов, набиванию рисунка по ткани, «письмо солдату», рисунку из пластилина и др.

— Увлекательный квест для всей семьи, в котором смогут поучаствовать от 1 человека до команды из 5 человек, поможет пройти и увидеть большую часть интерактивных точек, мастер-классов и выставок мероприятия.

— Тематические фотозоны, где каждый желающий сможет сделать снимок на память, а сотрудники музея, встречающие гостей в форме солдат периода Великой Отечественной войны, помогут этот момент сделать ярким и запоминающимся.

3.    

03.11.2024

15:30

ГБУК ГС «БЦКС»

клуб 3-е отделение совхоза «Золотая балка»

10 км Балаклавского шоссе, переулок Новикова, 1

Клубная гостиная

«Россия объединяет!»

 

 

Творческие вокальные, музыкальные мастер-классы для детей в игровой форме.

4.    

03.11.2024

16:00

ГБУК ГС «БЦКС»

клуб п. Первомайка

ул. Разъездная,

1«б»

 

Праздничное мероприятие

«Россия объединяет!»

 

 

Творческие мастер-классы для детей в игровой форме. Музыкальная битва для детей и родителей.

Кинопоказ первой музыкальной кинокомедии «Весёлые ребята» (режиссёр Григорий Александров, композитор Исаак Дунаевский. 1934 год. СССР) Фильм считается классикой советской комедии.

Продолжительность 3 часа, 6+

5.    

03.11.2024

16:00 – 19:00

ГБОУ ДО ГС «СДШИ»

ул. Ерошенко, 19

Экскурсия «НОВЫЙ ХЕРСОНЕС» открывает двери»

(16:00, 18:00)

Ознакомительная экскурсия по Севастопольской детской школе искусств (по предварительной записи: 2 группы по 20 человек)

Экскурсия «Тайны Великих полотен»

(17:00)

Экскурсия по картинной экспозиции школы, которая приоткроет интересные факты создания великих произведений искусства из коллекции репродукций СДШИ. (по предварительной записи:

1 группа 20 человек)

Мастер-класс «Узорная буквица»

(17:00, 18:00)

Мастер-класс от преподавателя школы.

(по предварительной записи: 2 группы по 12 человек)

Мастер-класс портрет в технике коллаж «Старинный портрет»

(17:00, 18:00)

Мастер-классов от преподавателя школы.

(по предварительной записи: 2 группы по 12 человек)

Мастер-класс по работе с глиной

(17:00, 18:00)

Мастер-класс от преподавателя школы.

(по предварительной записи:

2 группы по 10 человек)

Мастер-класс «Ретушь фотографии»

(17:00, 18:00)

Мастер-класс от преподавателя школы.

(по предварительной записи: 2 группы по 10 человек)

6.    

03.11.2024

16:00-19:00

Центральная городская детская библиотеки им. А.П. Гайдара

ул. Ленина, 76

Культурно-познавательная программа «Великая сила искусства»

Участников Ночи искусств приглашают на открытие выставки творческих работ «Народный колорит» воспитанников Дворца детского и юношеского творчества. Подростков с родителями ждут на интерактивной площадке «Грани искусства»: семейная познавательная игра «Россия — страна великих людей» поможет ее участникам больше узнать о жизни и творчестве П.И. Чайковского, Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина и других.

Ребята познакомятся с шедеврами великого художника Ильи Репина на часе искусства «Илья Репин — богатырь русской живописи», погрузятся в историю написания известных картин: «Не ждали», «Садко», «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии», услышат увлекательный рассказ о взаимоотношениях Ильи Репина с известными личностями, чьи портреты он воссоздавал на холсте. Детей младшего возраста с родителями ждут на интерактивной площадке «Волшебный мир искусства»: дети отправятсяв увлекательное путешествие по станциям, где им предстоит окунуться в мир музыки, творчества и живописи. На станции «Музыкальная» будет предложено отгадать мелодии песен, разгадать загадки о музыкальных инструментах. На станции «Творческая» дети примут участие в арт- мастерской «Подари момент».  На станции «Живописная» познакомятся с великими русскими художниками, принимая участие в увлекательной викторине по известным картинам. Завершится удивительное приключение мастер-классом «Семейный символ», на котором дети вместе с родителями смогут создать герб своей семьи.

7.    

03.11.2024

16:00-19:00

Библиотека-филиал № 6

ГБУК «ЦБС

для детей»

ул. Горького, 16

Культурно-познавательная программа «Палитра звуков, образов и красок: А.С. Пушкин в искусстве»

Выступление вокально-инструментального коллектива «Каприччио» культурного комплекса «Корабел»;

— театральные миниатюры по произведениям А.С. Пушкина;

— конкурсная программа по сказкам А.С. Пушкина;

— выставка рисунков читателей библиотеки «А.С. Пушкин – источник вдохновения» и др.

8.    

03.11.2024

16:00-19:00

Библиотека-филиал № 7

ГБУК «ЦБС

для детей»

ул. П. Корчагина, 16

Культурно-познавательная программа

«Россия объединяет»

Участников мероприятия ждет театральное представление «Все искусства в гости к нам», которое объединит всех любителей разных видов творчества. Ребят ждет увлекательная игра, которая погрузит их в мир музыки, позволит проверить знания мелодий знаменитых российских мультфильмов. Маленькие и взрослые гости смогут принять участие в инсценировке сказки «Теремок», нарисовать удивительную картину с закрытыми глазами, а также принять участие в захватывающем танцевальном соревновании. Участники мастер-класса «Душа творит и радуется» окунутся в историю возникновения ремесел и промыслов народов России, попробуют себя в роли настоящих мастеров хохломской росписи.

9.    

03.11.2024

16:00

Библиотека-филиал № 8

ГБУК «ЦБС

для детей»

ул. Н. Краевой, 5

Культурно-познавательная программа «Искусство народов России»

Любители читать познавательные книги об истории, культуре и искусстве в обновлённой модельной детской библиотеке смогут принять участие в интеллектуальной игре «Знатоки искусства» и проявить свою смекалку по темам «архитектура», «живопись», «графика», «фотоискусство», «театр», «кино», «музыка», «литература».

Возможность познакомиться поближе с самобытной культурой наших предков получат участники интерактивной площадки «Русский народ: быт и традиции» с применением электронной новинки библиотеки — интерактивной панели «Муза».

Юным читателям наверняка по вкусу окажутся забытые, но захватывающие фольклорные игры «Золотые ворота», «Липкие пеньки», «Слепой медведь», «Маляр и краски», поучаствовать в которых сможет каждый желающий.

Почувствовать себя актерами, окунуться в атмосферу доброй сказки творческие ребята и их родители смогут в театрализованной постановке сказки «Царевна Недотрога».

10.

03.11.2024

16:00

Библиотека-филиал № 9

ГБУК «ЦБС

для детей»

ул. Невская, 5

Культурно-познавательная программа «Народов много — страна одна»

— Концертная программа детского вокального коллектива «Созвучие» и ансамбля эстрадного танца «Зефир» от ДЮК «Чайка»;

— Экспромт-игра «Кабы я была актриса» научит ребят изображать литературных героев с помощью жестов и эмоций;

— Этно-викторина «Народов много — страна одна»,

— Настольная игра «В поисках потерянных свитков», где участники смогут исследовать разные периоды истории Московского Кремля и других архитектурных объектов России.

11.

03.11.2024

16:00-19:00

Библиотека-филиал № 13

ГБУК «ЦБС

для детей»

ул. Марш. Геловани, 24

Культурно-познавательная программа «Россия объединяет»

Посетителей модельной детской библиотеки приглашают окунуться в мир русского искусства. Участников поисковой игры «В поисках вдохновения» ждут захватывающие приключения в уникальных локациях библиотеки. Игроки окунутся в мир народного театра, картин великих русских художников и мультипликации. В конце всех просмотр диафильма по русской народной сказке.

12.

03.11.2024

16:00

ГБОУ ДО ГС «СДМШ № 8»

ул. Очаковцев, д. 7

Концерт преподавателей в рамках всероссийской акции

«Ночь искусств»

Концерт преподавателей школы. Участие принимают семейные дуэты, солисты.

13.

03.11.2024

16:00

ГБОУ ДО ГС «СДМШ № 2»

ул. Михаила Дзигунского,

д. 15а

Вечер скрипичной и вокальный музыки

Концерт в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств»

14.

03.11.2024

17:00

ГБУК ГС «ОЦКД»

ДК с.Орлиное

ул. Тюкова, 63

Литературно-музыкальное путешествие

«Единство скрепляет навеки сердца»

Экспозиция картин художников Байдарской долины, фортепианная музыка отечественных композиторов, чтение стихотворений местных авторов. Программа совместно с Бибилиотекой-филиалом № 39 им.С.Г.Скитальца

15.

03.11.2024

17:00 – 20:00

Кинотеатр «Москва»

пр-кт Генерала Острякова, 70 ( 2- этаж)

Цикл мероприятий в рамках всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств»

 

В программе акции с 17:00 – 20:00 для посетителей подготовлены:

— тематические экскурсии по постоянной экспозиции;

— выставка севастопольских художников «Всей семьей в музей» (В. Новиков, Я. Карева, К. Горбунова);

— музейные игры «Исчезающая деталь», «Трансформации картин», «Музейный детектив»;

— видео-выставка картин из собрания СХМ, посвященная

Году семьи.

В 17:30 – 18:30 посетители могут принять участие в мастер-классах «Оригами», для детей младшего школьного возраста, и

«Моя семья» — открытки в технике коллаж для детей и их родителей.

В 18:00 -19:00 мастер-класс «Магия акварели» работа в технике акварели от севастопольский художницы Яны Каревой

16.

03.11.2024

17:00-20:00

ЦГБ им. Л.Н. Толстого,

ул. Ленина, 51

Программа «Россия объединяет»

—  Лекция «Румяная роза Серебряного века. Зинаида Серебрякова» (лектор — искусствовед О. Щукина);

— Игра «Что? Где? Когда?» (что мы знаем о России)

— Концерт «Моя душа- Россия», в исполнении солистки ансамбля песни и пляски Черноморского флота Юлии Кононенко прозвучат песни российских композиторов о России

17.

03.11.2024

17:00-20:00

Библиотека-филиал № 3 «РИБС»,

пр-т Октябрьской Революции, 33

Марафон мастер-классов «Яркие краски России»

— Викторина «Достояние России»;

— Мастер-класс «Русский Мишка» (роспись деревянных заготовок);

— Игра-пазл «Моя Россия»;

— Мастер-класс по моделированию из воздушных шаров «Яркие краски России»;

— Мастер-класс «Красота гжели»;

— Музыкальная викторина

«Пою тебе, моя Россия».

18.

03.11.2024

17:00-20:00

Библиотека-филиал № 4 «РИБС»,

ул. Хрюкина, 10

Видео площадка «Россия: 15 мгновений самой красивой страны»

— Книжно-иллюстративная выставка «Зеркало сцены» (фото советских артистов сцены в их обычной жизни);

— Кинопоказ «По галереям Эрмитажа» (видео-экскурсия по залам художественно–исторической сокровищницы России).

19.

03.11.2024

17:00-20:00

Библиотека-филиал № 5 «РИБС»,

ул. Бирюзова, 9

Литературно-художественный вечер «Лабиринт искусств»

— Авторская настольная игра «Лабиринт искусств»;

— Мастер-класс «Ночной пейзаж» (техника акварель);

— Просмотр и обсуждение документальных фильмов («Рыцарь красоты. Василий Поленов» (2004 г.), «Вестник весны. Алексей Саврасов» (2012 г.), «Волшебные краски Валентина Серова» (2011 г.));

— Музыкальное сопровождение «Волшебный Чайковский» на виниле.

20.

03.11.2024

17:00-20:00

Библиотека-филиал № 6 «РИБС»,

ул. Пролетарская, 38

Праздничная программа «Пою мое Отечество…»

— Праздничная музыкальная программа «Гляжу в озёра синие!» с участием преподавателей и воспитанников Севастопольской детской музыкальной школы № 5 (песни и музыкальные композиции русских, советских и российских авторов);

— Мастер-классы по росписи национальных костюмов для куклы «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!»;

— Мульт-калейдоскоп «Сказки народов России».

21.

03.11.2024

17:00-20:00

Библиотека-филиал № 7 «РИБС»,

пр-т Гагарина, 24

Праздничная программа «У каждого своя Россия»

— Историческая выставка «От Руси к России: история в книгах»;

— Экспозиция фотографий – портфолио: «Мой Севастополь город русской Славы!»;

— Музыкально-поэтическая программа песен и стихов о Родине, о мире и дружбе, представит член Союза писателей России Поливцева Ирина Андреевна, поэты Севастопольского отделения Союза писателей России и творческие коллективы ДОФ

22.

03.11.2024

17:00-20:00

Библиотека-филиал № 9 им. А. Ахматовой «РИБС»,

ул. Вакуленчука, 9

Вечер-путешествие «Шестая часть земли…»

— Музыкально-виртуальное попурри

«В единстве сила!» (фоновое сопровождение);

— Час семейного творчества «Вместе мы — Россия!» (изучаем национальные узоры народов России);

— Презентация двухтомника поэта Аллы Кармазы «Не ромашковым полем. Магия дальних дорог»;

— Семейная викторина «Путешествуем по России».

23.

03.11.2024

17:00-20:00

Библиотека-филиал № 12 «РИБС»,

пр-т Победы, 38

Тематическая программа

«Россия объединяет»

−       «Искусство в тестах» (разнообразные вопросы о картинах, музыкальных произведениях, литературных шедеврах и т. д),

−       Книжная выставка «Севастополь в фильмах»,

−       Фотозона «Кино как искусство»,

−       Просмотр документального фильма «Вторая Мировая война. Оборона Севастополя»,

−       Выступление народного ансамбля скрипачи «Вдохновение» музыкальной школы №7

24.

03.11.2024

17:00-20:00

Библиотека-филиал № 22 «РИБС»,

г. Балаклава, ул. Драпушко, 4

Праздничная программа

«Балаклавские этюды»

— Выставка картин «Балаклавские этюды» (Л. Муляева);

— Мастер-класс «Кукла расписная»;

— Театральные зарисовки «Театр объединяет» (кукольная студия «Фантазеры» Балаклавского Дворца культуры);

— Литературно-музыкальный вечер «Родные просторы» при участии Севастопольской детской музыкальной школы № 4;

— Просмотр и обсуждение советского художественного фильма «Верные друзья» (1954 г.)

25.

03.11.2024

17:00-20:00

Библиотека-филиал № 24 «РИБС»,

с. Родное,

ул. Водопадная, 4

Праздничная программа

«Семья– 7Я!»

В программе:

— семейный мастер-класс по разработке именного герба семьи (рисование на мольбертах масляными красками);

— кулинарный мастер-класс «Пряничная мастерская» (история создания русского пряника, секреты технологии приготовления теста, роспись пряников).

26.

03.11.2024

17:00-20:00

Библиотека-филиал № 39 «РИБС»,

с. Орлиное,

ул. Тюкова, 63

Праздничная программа

«Россия единством крепка»

В программе:

— литературно-музыкальное путешествие «Россия единством крепка»;

— мастер-класс по живописи «Акварельная сказка» (иллюстрация к народным сказкам РФ).

27.

03.11.2024

17:00-20:00

ГБУК ГС «КК «Корабел»

Дом культуры с. Фруктовое

ул. Ленина, 53

Вечер-встреча «Погружение

в осень»

Встреча односельчан — любителей чтения , выставка книг современных писателей, мастеров рукоделия, чаепитие.

28.

03.11.2024 17:00 – 22:30

ГБУК ГС

«САРДТ им. А.В. Луначарского»

пр. Адмирала Нахимова, 6

Экскурсия по театру

«Сквозь время: летопись театра» (17:00 — 18:00) (21:30 – 22:30)

Эксклюзивная экскурсия по театральному музею. Рассказ об истории театра и ведущих актерах.

(предварительная запись по телефону: +79789208586)

Игра — променад (21:30 – 23:00)

Игра-променад, основанная на реальных исторических театральных событиях, заключающаяся в поиске артефакта.

(предварительная запись по телефону: +79789208586)

Выставка севастопольских художников «Осенняя рапсодия»

(21:20 – 22:30)

Любимый город и осень – основная тема выставки известных севастопольских художников.

Вход свободный

29.

03.11.2024

17:00 – 22:30

ГБУК ГС «Андреевский ДК»

с. Андреевка

ул. Центральная, 24

(фойе)

Выставка «Искусство костюма»

(фойе)

Посетителям будет представлена выставка различных костюмов из костюмерного Дворца культуры: начиная от старинных, времён СССР, до современных. Посетители могут не только увидеть, как в разное время выглядели костюмы, но и пощупать их, рассмотреть их, узнать об особенностях создания.

Видеоряд «Ожившие картины»

(19:15)

(фойе)

При помощи нейросети картины великих художников «оживают» на экранах: зритель может увидеть известных личностей с разным спектром эмоций такими, какими они могли быть при жизни.

Показ кинофильма

«Большой»

(Россия, 2016г.)

(19:30)

(зрительный зал)

Фильм о юной и необычайно талантливой танцовщице, которой выпал «счастливый билет»: её замечает бывший артист балета и прочит будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. О труде и тяготах юной балерине на пути к славе и мечте. (12+)

Показ кинофильма

«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»

(Россия, 2016 г.)

(21:00)

(зрительный зал)

Фильм о борце Александре Карелине, гимнастке Светлане Хоркиной и пловце Александре Попове — реальные истории трех легендарных российских спортсменов, на общем счету которых 9 золотых олимпийских медалей и больше тысячи побед! У каждого был свой путь, своя уникальная драматическая история восхождения. Три яркие новеллы, основанные на реальных событиях, расскажут о том, что осталось за кадром спортивной хроники и каким был путь к высшему спортивному достижению — Олимпийский чемпион.

30.

03.11.2024

18:00;

19:00

ГБУК ГС «ОЦКД»

Клуб

с. Ново-Бобровка

ул. Бадёнкиной, 17

Акция к

120-летию цикла стихов А.Блока

«Стихи о прекрасной даме»

Литературно-музыкальный вечер.

Чтение стихотворений А. Блока из цикла «Стихи о прекрасной даме», исполнение романсов на стихи, рассказ об авторе, просмотр видеосюжета.

31.

03.11.2024 18:00

ГБУК ГС «КК «Корабел»

Дом культуры

с. Вишневое

ул. Подгорная, д. 29Б

Всероссийская акция «Ночь искусств»

Информационно – агитационная программа на тему Арт –волонтерства «Волонтеры культуры и искусства»

3 ноября в день всероссийской акции «Ночь искусств» в концертном зале Дома культуры состоится познавательная встреча с молодыми волонтерами, реализовавшие проекты в сфере культуры и др.

В рамках встречи пройдут творческий мастер класс и тренинг по актерскому мастерству «Открытая дверь»

32.

03.11.2024

18:00;

19:00

ГБУК ГС «ОЦКД»

Клуб с. Родниковое

ул. Куликова, 2г

Мастер-класс «Народные узоры»

Мастер-класс по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству «Народные узоры» (изготовление и украшение русского головного убора «Кокошник»)

33.

03.11.2024

18:00;

19:00

ГБУК ГС «ОЦКД»

Клуб с. Гончарное

ул. Кичигина, 16а

Мастер-класс «Народные узоры»

Мастер-класс по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству «Народные узоры»

34.

03.11.2024

18:00

ГБУК ГС

«КК «Корабел»

Дом культуры

п. Любимовка,

ул. Софьи Перовской, 10а

Познавательно-развлекательная программа: «Нам мир искусства снова дарит встречу».

Мастер-классы на тему: «Русские народные сувениры»

Развлекательно-игровая программа: мастер-класс по лепке картин из пластилина, мастер–класс: «Цветочный сад» из бумаги.

Выступление эстрадного вокального ансамбля «Алые паруса», детской вок. гр. «Озорники», хореографического коллектива «Виктория»

35.

03.11.2024

18:00

ГБУК ГС «КК «Корабел»

Клуб г. Инкерман,

ул.Раенко,1

Ночь искусств «Мы едины»

В клубе г. Инкерман состоится уникальный мастер-класс, который погрузит вас в мир многообразия национальных культур и искусства. Мастер-класс проведет руководитель коллектива «Мастерская танца «Эссе» Ксения Паскаль, которая поделится своими знаниями и опытом в области народного творчества. На другой площадке художница Наталья Плисюк проведет увлекательный мастер-класс по изобразительному творчеству.

36.

03.11.2024

18:00

ГБУК ГС «ТЦКД»

Клуб с. Родное
ул. Центральная, 41

 

Цикл мастер-классов

Цикл мастер-классов в рамках Всероссийской акции «Ночь Искусств»: 1. «Пряничная страна»: знакомство с историей русского пряника, роспись пряников;

2. Рисование на песке;

3. Роспись тарелок в различных техниках (хохлома, гжель, городецкая роспись)

4. Аквагрим

5. Вернисаж местных художников.

37.

03.11.2024

18:00

ГБУК ТЦКД

Дом культуры с. Терновка

ул. Ленина д. 7

Цикл мастер-классов

— «Пряничная страна»: знакомство с историей русского пряника, роспись пряников;

— Мастер-класс по игре на флейте и на ударных инструментах;

— Мастер-класс по изготовлению цветов из ткани;

— Роспись тарелок в различных техниках (хохлома, гжель, городецкая роспись);

— Аквагрим

38.

03.11.2024

18:00

ГБУК ГС «БЦКС»

клуб п. Хмельницкое

ул. Сумской проезд, 3

 

Праздничное мероприятие

«Россия объединяет»

Творческие мастер-классы для детей. Детская театральная постановка. Игровые программы.

Продолжительность 2 часа, 6+

39.

03.11.2024

18:00

ГБУК ГС «КК «Корабел»

Дом культуры с. Верхнесадовое,

ул. Севастопольская,53

Музыкальная гостиная «Вечер любимых мелодий»

Тематический вечер для жителей села с участием вокального коллектива «Друзья». В программе прозвучат песни о любви к Родине и России.

40.

03.11.2024

18:00

ГБУК ГС «Культурный комплекс «Корабел»

ул. Рабочая, 2

Концертная программа «Вечер русского романса»

Тематическая концертная программа в рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств», акция по сбору помощи для участников СВО.

(Продолжительность 1ч., 6+)

41.

03.11.2024

18:00 – 20:00

ГБУК ГС

«ДКР»

ул. Павла Корчагина, д. 1

Проект «Родина. Семья»

Открытие выставки живописи художников Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации Творческий Союз художников России. На выставке будут представлены портреты участников Специальной военной операции и  их семей

Открытый микрофон «Семейные чтения»

Литературно – музыкальный салон с участием музыкальной школы №5 и членами СРО Российского союза писателей;

— чтение фрагментов  из произведений А.С. Пушкина

42.

03.11.2024

18:00

ГБУК ГС «СЦКИ»

ул. Ленина, 25

Видеотрансляция записи

онлайн-концерт

в рамках Всероссийского виртуального концертного  зала

В программе концерта:

Государственный академический

русский народный хор им. М.Е. Пятницкого

43.

03.11.2024 18.00-20.00

ФГБУК ГС «РГХГ», ул. Портовая 17, 1 этаж

Мини-экскурсия

(18:00-20:00)

Знакомство с новым выставочным проектом — «Калибровка 2.0. БАМ!», посвященного 50-летию Байкало-Амурской магистрали.

Мастер-класс

«Советские бусы»

(18:30)

В рамках выставочного проекта «Калибровка 2.0. БАМ!», посвященного 50-летию Байкало-Амурской магистрали.

44.

03.11.2024

19:00

ГБУК ГС «КК «Корабел»

Клуб с. Фронтовое

ул. 345-й Дивизии, 14

Развлекательная программа в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств»

Развлекательная игровая программа. Выставка.

Мастер-классы. Демонстрация художественного фильма «Последний богатырь. Корень зла»

45.

03.11.2024

19:30

Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес»

«Ночь искусств» в Новом Херсонесе

Обзорные экскурсии по территории Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес»

46.

03.11.2024

19:30

ГБУК ГС «Севастопольский ТЮЗ»

пр-кт Гагарина, д. 16

Экскурсия по театру

Экскурсия по театру и встреча с режиссёром спектакля «Марусино сердце» – заслуженным артистом города Севастополя Владимиром Соловьёвым.

47.

03.11.2024

20:00

ГАУК ГС

«САТТ им. В.А. Елизарова»

пр. Нахимова, 4

 

 

Просмотр фильма

«Елизаровы. Танцевальный роман»

 

 

Документальный фильм «Елизаровы. Танцевальный роман»

Фильм создан памяти Вадима Альбертовича Елизарова

Год создания -2017 г.