Открыта регистрацияна Зелёный Марафон в пяти южных городах России

До 26 мая можно подать заявку на участие в забеге в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Ялте и Большом Сочи. Регистрация и участие бесплатные.

Стартовала регистрация на 11-й Зелёный Марафон Сбера, который пройдёт 1 июня — в День защиты детей. Спортивно-благотворительный праздник для всей семьи в этом году пройдёт более чем в 60 городах России и станет одним из самых массовых спортивных мероприятий страны.

«Зелёный Марафон уже давно стал долгожданным семейным праздником. На Юге России и Северном Кавказе в прошлом году он объединил более 10 тысяч спортсменов, любителей и болельщиков всех возрастов. Чаще всего, по опыту прошлых лет, взрослые бегут нашу основную дистанцию — 4,2 км, а юные спортсмены принимают участие в детском забеге. В некоторых городах будут доступны дистанции на 10 км, 21,1 км и скандинавская ходьба. Уверен, 1 июня мы соберем ещё больше жителей и гостей наших южных регионов страны. Кроме того, зрителей и болельщиков забега ждёт увлекательная праздничная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности для всей семьи», — председатель Юго-Западного банка Сбербанка:Анатолий Песенников.

Первый Зелёный Марафон состоялся 19 мая 2012 года в 42 городах России (по количеству километров в марафонской дистанции). Бегунам предстояло преодолеть символические 4,2 км (одну десятую часть марафона), а также принять участие в мероприятиях по озеленению городской среды. В забеге стартовало 30 тыс. человек, ещё 20 тыс. пришли их поддержать.

В юбилейном, 10-м забеге в 2023 году приняли участие 126 тыс. бегунов и 120 тыс. болельщиков. По традиции Марафон носит благотворительный характер: в любом регионе страны можно сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе. Так, благодаря Зелёному Марафону в прошлом году удалось собрать 28,9 млн рублей: 12,5 млн из них направлено на развитие инклюзивного образования в России в рамках акции «Мир открытых возможностей», а 16,4 млн — на высадку деревьев по всей стране.