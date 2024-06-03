Где 4 июня не будет света

🛎в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа
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ул. Загородная, 15-А, 15-А-2, 1-29;
ул. Молодогвардейцев, 2-А, 2-18, 13-А, 1-21;
ул. Новикова, 42-54;
ул. Волгоградская, 2, 6-12, 41
⚡пос. Любимовка
ул. Новая, 79-А-2, 63-А, 69-А, 63-81;
ул. Федоровская, 72-104, 61-А, 59-Б, 79-А, 61-81, 93;
ЗАО С. Перовской, 232, 252, 266, 526, 167, 213, 257, 269, 481, 618 , 8-10, 14, 20, 24, 28, 452, 474, кад.2291, 9-11, 23-25, 33-35, 47, 7, кад.2668, 2666, 2684, 2689, 2738, 2, 2667-2669, 2675, 2739, 2763, 2799
с/з. Софьи Перовской, 14 , 6, 20, 24, 28, 42, 46, 62-64, 1, 7, 21-27, 31-35, 43, 49, 53, 59
ул. Челюскинцев, 118-132, 67;
ул. Кряжева, 59-А, 61-А;
ул. Кулакова, 88;
ул. Батумская, 61-А, 65-83;
ул. Новороссийская, 70-76, 63-77;
ул. Шмидта, 12-24, 7;
ул. Керченская, 87
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ул. Краснодарская, 24-38, 31-Б, 31-45;
ул. Галины Петровой, 36-А, 36-Б, 38-50, 29-45;
ул. Декабристов, 52-84, 29-53
пер. Галины Петровой, 3-9;
ул. Киевская, 22-38, 39-53;
ул. Адмирала Азарова, 40-64, 33-35, 43, 47-67;
ул. Революции 1905 года, 42-58, 47-61;
ул. Сафронова, 45;
ул. Харьковская, 6-14, 13-15;
ул. 5 декабря, 11-13
шоссе Аэродромное, 16, 20-22, 28;
ул. Шабалина, 50
пр. Аэродромный, 2-8, 22, 28, 1-3;
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ул. Ерошенко, 14
ТСН «Слип», 18-20, 24-28, 40, 44-46, 122, 128, 1, 209-Б, 17, 31, 37, 41, 45-47, 53.