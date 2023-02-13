Севастопольского полиция поймала 41-летнего торговца наркотиками

Полиция Севастополя задержала 41-летнего горожанина, торговавшего прегабалином и мефедроном.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков выяснили, что севастополец приобрел наркотики в интернете. Позже оперативники остановили для проверки его иномарку.

В салоне обнаружили принадлежащую мужчине сумочку, в которой находились 59 белых капсул. А в квартире подсудимого обнаружились ещё 99 аналогичных капсул, электронные весы и упаковка. Кроме того, оперативники установили местоположение шести тайников, в которых находились приготовленные к реализации полиэтиленовые свёртки с мефедроном. Неудачливому наркобарону светит от 10 до 20 лет.

Напомним, севастополец решил сменить квалификацию с монтажникам на наркоторговца.

Дмитрий Островский