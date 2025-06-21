Футбольный поединок между «Севастополем» и «Дружбой» завершился счетом 2:1

Уже на пятой минуте «Дружба» из Майкопа могла открыть счёт, однако выход один на один с вратарём севастопольской команды завершился успешной защитой нашего голкипера.

Первый гол в матче забил севастополец Станислав Рубан на 19-й минуте встречи. Через две минуты после перерыва, на 47-й минуте, Бекхан Алиев удвоил преимущество нашей команды.

На 80-й минуте гости получили право на штрафной удар, реализовав его и сократив разницу в счёте. Последние минуты проходили в острых атакующих действиях обеих команд, но хозяевам поля удалось удержать победу.

Следующая игра ФК «Севастополь» состоится 25 июня с «Кубань Холдингом» из станицы Павловской, Краснодарского края.

Фото: ФК «Севастополь»

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