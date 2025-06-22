Прогноз погоды на 22 июня

Погода
22-06-2025

Сегодня переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 14…16°,

днем 23…25°,

температура морской воды — 18-21°.

 

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