Сквер между домами №26 и №32 по проспекту Октябрьской Революции готовится к открытию

Жители домов теперь могут свободно перемещаться между ними – проезд наконец-то открыли. Однако территория сквера пока пустует: детские и спортивные площадки ещё отсутствуют.

Люди собираются на недавно установленных скамейках, активно обсуждая перспективы благоустройства зон отдыха.

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