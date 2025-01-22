Из-за короткого замыкания в Крыму чуть не сгорел весь дом

В МЧС по Республике Крым сообщили о пожаре, который произошел ночью в селе Мирное Симферопольского района, где загорелась крыша одноэтажного частного дома.

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров, к счастью, пострадавших не было.

Пожар был потушен 14 сотрудниками МЧС и тремя пожарными машинами. Предварительной причиной возгорания предположительно стало короткое замыкание, но окончательные выводы сделают эксперты.

Спасатели призывают следить за состоянием электропроводки, не перегружать электросеть, использовать исправные электроприборы и не оставлять их без присмотра.