В Севастополе идет прием заявок на отдых детей в летних лагерях

В Севастополе со 2 мая начался прием заявлений на отдых детей в летних лагерях. Бесплатно школьники могут побывать в пяти оздоровительных учреждениях Севастополя и Крыма:
— «Ласпи» (г. Севастополь);
— «Горный» (г. Севастополь);
— «Алькадар» (г. Севастополь);
— «Радуга» (п. Песчаное, Бахчисарайский район, Крым);
— детский оздоровительный лагерь имени Казакевича (п. Песчаное, Бахчисарайский район, Крым).
Для оформления путевки родители предоставляют заявление, документ, удостоверяющий личность заявителя, и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. Родители талантливых и одаренных детей дополнительно предоставляют дипломы победителей и призеров международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, городских, школьных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад, смотров и иных мероприятий. Семьям участников специальной военной операции необходимо предоставить копию документа, подтверждающего участие в СВО, — только в случае, если ранее ребенок не получал льготы.
В остальных случаях достаточно принести заявление в школу.
В районных управлениях департамента труда и социальной защиты населения можно подать заявление на предоставление путевки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-инвалидам. В МФЦ, департаменте образования и науки, школах, а также через портал «Госуслуги» принимают документы на предоставление путевок талантливым и одаренным детям и детям участников спецоперации.
«Рекомендуем родителям воспользоваться сервисом «Госуслуги». Современные технологии и дистанционный формат подачи заявления позволяет в кратчайшие сроки подать заявление, при этом не собирая большой пакет документов. Система подтягивает данные автоматически»», — рассказал и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.
Срок подачи заявления:
— на первую смену — с 2 по 10 мая;
— на вторую смену — с 12 по 18 мая;
— на третью смену — с 22 по 26 мая;
— на четвертую смену — с 30 мая по 5 июня.
Подробную информацию можно узнать по телефону департамента образования и науки Севастополя + 7 (8692) 55-74-69.
В правительстве напомнили, что бесплатные путевки предоставляются детям в возрасте от 7 до 16 лет (включительно) следующих категорий:
— инвалидам;
— с ограниченными возможностями здоровья;
— из многодетных и малообеспеченных семей;
— состоящим на диспансерном учете;
— сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
— жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
— состоящим на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (СОП);
— жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС);
— из семей лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей;
— из семей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села;
— талантливым и одаренным детям;
— детям участников специальной военной операции.
Ольга Сурикова