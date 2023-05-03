В Севастополе идет прием заявок на отдых детей в летних лагерях

В Севастополе со 2 мая начался прием заявлений на отдых детей в летних лагерях. Бесплатно школьники могут побывать в пяти оздоровительных учреждениях Севастополя и Крыма:

— «Ласпи» (г. Севастополь);

— «Горный» (г. Севастополь);

— «Алькадар» (г. Севастополь);

— «Радуга» (п. Песчаное, Бахчисарайский район, Крым);

— детский оздоровительный лагерь имени Казакевича (п. Песчаное, Бахчисарайский район, Крым).

Для оформления путевки родители предоставляют заявление, документ, удостоверяющий личность заявителя, и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. Родители талантливых и одаренных детей дополнительно предоставляют дипломы победителей и призеров международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, городских, школьных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад, смотров и иных мероприятий. Семьям участников специальной военной операции необходимо предоставить копию документа, подтверждающего участие в СВО, — только в случае, если ранее ребенок не получал льготы.

В остальных случаях достаточно принести заявление в школу.

В районных управлениях департамента труда и социальной защиты населения можно подать заявление на предоставление путевки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-инвалидам. В МФЦ, департаменте образования и науки, школах, а также через портал «Госуслуги» принимают документы на предоставление путевок талантливым и одаренным детям и детям участников спецоперации.

«Рекомендуем родителям воспользоваться сервисом «Госуслуги». Современные технологии и дистанционный формат подачи заявления позволяет в кратчайшие сроки подать заявление, при этом не собирая большой пакет документов. Система подтягивает данные автоматически»», — рассказал и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.

Срок подачи заявления:

— на первую смену — с 2 по 10 мая;

— на вторую смену — с 12 по 18 мая;

— на третью смену — с 22 по 26 мая;

— на четвертую смену — с 30 мая по 5 июня.

Подробную информацию можно узнать по телефону департамента образования и науки Севастополя + 7 (8692) 55-74-69.

В правительстве напомнили, что бесплатные путевки предоставляются детям в возрасте от 7 до 16 лет (включительно) следующих категорий:

— инвалидам;

— с ограниченными возможностями здоровья;

— из многодетных и малообеспеченных семей;

— состоящим на диспансерном учете;

— сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

— жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

— состоящим на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (СОП);

— жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС);

— из семей лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей;

— из семей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села;

— талантливым и одаренным детям;

— детям участников специальной военной операции.

Ольга Сурикова