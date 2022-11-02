Выбираем автошколу в 2022 году: критерии выбора для качественного обучения

Десятки автошкол ставят будущего ученика перед непростым выбором подходящего учебного заведения. Тем более что ему предстоит доказать высокий уровень полученных знаний и управлять транспортным средством в условиях интенсивного движения. Мы расскажем, какой должна быть хорошая автошкола , чтобы получить ценные знания, быть уверенным на дороге и сдать экзамен в ГИБДД с первого раза.

На что следует обратить внимание при поиске автошколы

При выборе автошколы приоритетное значение имеют:

Уровень цен. Обучение продлится несколько месяцев, и вам придется выделять из бюджета немалую сумму. Поэтому очень важно, чтобы оплата не превратилась в неподъемную обязанность.

Район, где находится автошкола. Желательно выбрать учреждение, добраться до которого можно быстро и без пробок в любое время дня.

Наличие лицензии на образовательные услуги. Выбирайте автошколу, которая получила все необходимые документы разрешающие данный вид деятельности и готова предоставить их на ознакомление онлайн или при посещении офиса.

Собственный парк автомобилей для отработки практических навыков вождения. Важно, чтобы все машины были исправны, соответствовали современным требованиям безопасности и могли эксплуатироваться в интенсивном режиме на площадке для тренировок.

Штат грамотных преподавателей. Работать со слушателями могут только профессионалы с соответствующей квалификацией и практическим опытом вождения. Оценить компетентность будущих преподавателей вы можете по отзывам, размещенным на сайте автошколы или в социальных сетях.

Жителей и гостей Севастополя, желающих получить права и освоить навыки вождения, приглашает на обучение ГОСавтошкола. За многолетнюю успешную работу это учебное заведение выдало водительские права более чем 10 000 человек, подтвердивших полученные знания на экзамене. Сегодня ГОСавтошкола приглашает на курс всех желающих получить права с категорией А, В, С, СЕ или D. Отзывы учеников и многочисленные рейтинги подтверждают достойный уровень образования, а получение премии «Лидер года» в номинации «Автошколы» в течение последних трех лет убедит даже скептически настроенных абитуриентов.

В числе основных преимуществ ГОСавтошколы стоит выделить:

Десять классов в разных районах города, что позволяет выбрать филиал ближе к дому или месту работы.

Два собственных автодрома, оснащенных всем необходимым для тренировочных поездок.

Современные классы с полным набором пособий для освоения теоретической части учебных материалов.

Опция онлайн-обучения для занятых слушателей, не имеющих возможности тратить время на посещение класса.

Собственный автопарк для обучения водителей разных категорий – мотоциклы KTM DUKE 200, Yamaha YBR 125, Motoland KT200-B, Racer 250 и Racer RC300CK-N, легковые машины KIA RIO, автобус Ford Transit и Камазы 43253-43.

Выбор удобной схемы расчета, возможность оформить рассрочку на несколько месяцев без переплаты.

Акции и спецпредложения для слушателей, гарантирующие получение скидки от стоимости обучения.

Хорошая автошкола, готовая обеспечить качественную подготовку будущих водителей, — залог успешной сдачи экзамена и вашей уверенности на дороге. Поэтому выбирайте профессионалов, готовых поделиться своими знаниями и опытом в управлении транспортным средством.

Автопарк ГОСавтошколы

Категория А

Категория В

Категория C

Категория CE

Категория D