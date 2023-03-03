ФСБ публиковало кадры расстрелянных машин в Брянской области

На ролике видны две расстрелянные машины — водители в них погибли.

Один из автомобилей это бордовая «Нива», в которой 63-летний Леонид перевозил детей, в том числе мальчика Федю, который вывел двух 7-летних девочек из зоны действия украинской ДРГ.

Напомним, о том, что 2 марта на территорию Климовского района (село Любечане) проникла украинская ДРГ сообщил губернатор Брянской области.

В сети начала появляться разная информация об атаке на два села в Брянской области — Сушаны и Любечане. Позднее было опубликовано видео «Русского Добровольческого Корпуса», бойцы которого утверждали, что перешли границу РФ и Украины.

Дмитрий Островский