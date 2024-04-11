Виновник смертельного ДТП на трассе Ялта-Севастополь сбил инспектора ГИБДД — прокуратура

Происшествия
11-04-2024
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Прокуратура Севастополя контролирует ход проверки по факту сегодняшнего дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека.

По предварительны данным, утром 11 апреля 2024 года водитель легкового автомобиля «Hyundai Tucson», двигаясь по автодороге «Ялта – Севастополь» в направлении Севастополя, на большой скорости выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с микроавтобусом «Hyundai Starex».

В микроавтобусе находились трое мужчин: водитель и два пассажира. Один пассажир погиб, двое его попутчиков госпитализированы с травмами. Также в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Ранее тем же утром в районе п. Ореанда он был остановлен сотрудниками ГИБДД, но попытался скрыться от них, совершив наезд на одного из инспекторов.

Ольга Сурикова

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