Виновник смертельного ДТП на трассе Ялта-Севастополь сбил инспектора ГИБДД — прокуратура

Прокуратура Севастополя контролирует ход проверки по факту сегодняшнего дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека.

По предварительны данным, утром 11 апреля 2024 года водитель легкового автомобиля «Hyundai Tucson», двигаясь по автодороге «Ялта – Севастополь» в направлении Севастополя, на большой скорости выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с микроавтобусом «Hyundai Starex».

В микроавтобусе находились трое мужчин: водитель и два пассажира. Один пассажир погиб, двое его попутчиков госпитализированы с травмами. Также в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Ранее тем же утром в районе п. Ореанда он был остановлен сотрудниками ГИБДД, но попытался скрыться от них, совершив наезд на одного из инспекторов.

Ольга Сурикова